”Nokia on kaikille tuttu. Siellä on ennätystaimenia ja se on tuonut Suomeen esimerkiksi vessapaperin.”

Muun muassa näin sanotaan seurakunnan julkaisemassa videossa, jossa esitellään Nokiaa ja Nokian seurakuntaa. Video markkinoi hauskalla tavalla haettavana olevaa kirkkoherran virkaa.

”Kirkkoherran rekrytointi on usein virallisen harmaata. Halusimme särmää ja myös näkyvyyttä. Video kertoo, että tämä on kiva työpaikka ja että Nokia on kiva paikka”, vt. kirkkoherra Mikko Sulander kertoo.

Sellaisena Nokia ja Nokian seurakunta videolla näyttäytyykin. Vt. kirkkoherra Sulander esiintyy videolla BC Nokian kannatuspaita päällään, mutta myös papin puvussa. Videon juontaa seurakuntanuori Eero Lähdesmäki.

Videolla kerrotaan muun muassa, että vt. kirkkoherra Mikko Sulander auttaa uutta kirkkoherraa ennen ja jälkeen valinnan.

Sulander sanoo, että Nokian kirkkoherran virka on monellakin tapaa erityinen verrattuna siihen, millaisia paikkoja on yleensä tarjolla. Seurakunta on muutostilanteessa, sillä uudet seurakuntatilat hakevat vielä muotoaan.

”Täällä pääsee vaikuttamaan vahvasti tulevaisuuteen.”

Nokian avoin virka on erityinen myös nokialaisten vuoksi.

”Olen hämmästynyt siitä, kuinka minut otettiin täällä niin avosylin vastaan. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että olisin asunut täällä pidempäänkin”, Sulander kertoo.

Sulander aloitti virkaa tekevänä kirkkoherrana Nokialla huhtikuun alussa, kun edeltävä kirkkoherra Lauri Salminen siirtyi kappalaiseksi.

Mitä? Kirkkoherran valinta Virka on haettavissa 13. tammikuuta saakka. Tuomiokapituli haastattelee hakijat 16.–17. tammikuuta. Seurakunnan haastattelutyötyhmä on varautunut haastattelemaan hakijat 24. tammikuuta. Seurakunta järjestää vaalipaneelin jumalanpalveluksen jälkeen 5. helmikuuta. Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran 21. helmikuuta.

Uudelta kirkkoherralta edellytetään muun muassa kokemusta johtamistyöstä ja taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla. Työpaikkailmoituksen mukaan häneltä edellytetään myös kykyä ja valmiutta muutosjohtajuuteen, koska yhteiskunnan rakenteet ja seurakunnan toimintaympäristö ovat voimakkaassa muutoksessa.

Lisäksi uudella kirkkoherralla tulisi olla kykyä toimia uusien tietojärjestelmien kanssa ja kommunikoida myös verkossa.

"Toivomme myös verkostoituvaa työotetta ja vuorovaikutusta paikallisten ihmisten kanssa.”

