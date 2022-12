Nokian Linnavuoressa sijaitsee tehdas, johon kansainvälinen jättiyritys on investoinut kymmeniä miljoonia euroja – Nyt siellä etsitään vastausta maailmanlaajuiseen ongelmaan

Agcon tehtaalla katsotaan tulevaisuuteen. Takana on pitkä taival, sillä tehdas täytti tänä vuonna 80 vuotta. Uudet investoinnit takaavat, että pian Linnavuoressa tehdään asioita, joita ei vielä ole olemassakaan.

Ratkaistaanko Nokian Linnavuoressa maailmanlaajuinen ruokakriisi?

Kysymys on painava, mutta tulee väkisinkin mieleen, kun kävellään moottoreita valmistavan Agco Powerin tehtaan käytävillä. Tuotantojohtaja Harri Ruponen esittelee tehdasta, johon on tehty viime vuosien aikana mittavia investointeja. Vierailulla on pirkanmaalaisia kansanedustajia, jotka ovat sonnustautuneet oransseihin ja neonkeltaisiin huomioliiveihin.