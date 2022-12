Vuodenvaihteessa aloittava Pirkanmaan hyvinvointialue maksaa palkkoja noin 19 000 työntekijälle noin 100 miljoonan euron arvosta.

Palkanmaksussa saattaa tulla virheitä tai viiveitä, kun pirkanmaalaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä pelastustoimen työntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkalistoille.

”Emme voi sanoa, ettei yhtään virhettä tule. Esimerkiksi työntekijöitä luovuttava organisaatio voi unohtaa ilmoittaa jonkun henkilön tiedot meille”, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Hän sanoo, ettei usko edessä kuitenkaan olevan sen kaltaisia suuria viivästyksiä ja virheitä, joita on koettu Helsingin kaupungin palkanmaksussa syksyn mittaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousjohtaja Pasi Virtanen sanoo, että riskejä siirtymässä on paljon. ”Niitä on nyt joka päivä selvitetty ja selvitetään, mutta kaikki ei välttämättä ole sataprosenttisesti oikein.”

Pirkanmaan hyvinvointialue maksaa kuukaudessa noin 100 miljoonan euron edestä palkkoja. Palkansaajia on noin 19 000.

Niiranen pitää hyvänä, että Pirkanmaan hyvinvointialueella palkkamoottorina eli palkkoja maksavana järjestelmänä käytetään palkkamoottoria, jolla on tähänkin asti jo maksettu 8 000 ihmisen palkat ja jonka käyttämiseen hyvinvointialueella on osaajia.

”Kaikkemme teemme ja olemme muistutelleet kuntia, että palkkatietojen täytyy tulla meille. Työntekijöiden kannattaa kuitenkin itse olla aktiivisia ja tarkistaa palkkansa.”

Jos palkanmaksussa on kovasti viivästyksiä, työntekijällä on oikeus viivästyskorkoon. Se alkaa juosta eräpäivää seuraavasta päivästä, ja sen korko on tänä vuonna 7 prosenttia.

”Mahdollisten taloudellisten vahinkojen korvaamista harkitaan tapauskohtaisesti”, Niiranen sanoo.

Verkkopalkan näkee etuajassa

Hyvinvointialueen palkanmaksupäivä on 15. päivä. Niiranen neuvoo, että palkan pystyy tarkistamaan verkkopankin verkkopalkasta jo joitakin päiviä aiemmin.

Palkanmaksun sujumiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksussa ollaan töissä palkkapäivää edeltävänä viikonloppuna 7.–8. tammikuuta sekä palkkapäivään ajoittuvana viikonloppuna 14.–15. tammikuuta.