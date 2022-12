Koronatestejä on tehty Citymarketin parkkipaikalla drive in -testausasemalla. Vuodenvaihteen jälkeen testejä tehdään kiirevastaanotolla Vihnuskadulla.

Koronatestejä on tehty Nokialla Mehiläisen drive in -koronatestausasemalla Citymarketin pihassa Nuijamiestentiellä. Testausasema on toiminut ilman ajanvarausta ja se on nykyisellään ollut auki arkisin kello 8–12.

Vuoden 2023 alusta alkaen koronanäytteenotto siirtyy Vihnuksen terveysasemalle kiirevastaanoton tiloihin. Lisäksi näytteeseen on varattava aika. Näytteitä otetaan arkisin.

Lähetteen ja ajanvarausajan näytteenottoon saa sähköisesti koronavirustaudin oirearviosta osoitteesta omaolo.fi tai arkisin kello 8–14 puhelimitse numerosta 03 5652 1105.

Omaa näyteaikaa odotetaan kiirevastaanoton ulkopuolella. Odotuspaikka on kiirevastaanoton ambulanssioven edessä olevan merkin luona, josta testattava noudetaan näytteenottoon. Testattavia pyydetään käyttämään maskeja ja pitämään turvavälit, myös ulkona.

Viikonloppuisin koronatestit tehdään Fimlab Oy:n koronanäytteenottopisteessä Hatanpäällä. Testausasema toimii ajanvarauksella.