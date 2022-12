Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi budjettipuheessaan: ”Nyt me hyppäämme lentokoneesta reppu selässä ja voimme vain toivoa, että siellä on laskuvarjo”

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet

Teemme tänään historiaa, kun päätämme ensimmäisestä ”uuden kunnan” talousarviosta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että talousarviosta puuttuu perusturvan osuus. Kyse on kokonaan uudenlaisesta ajattelumallista ja rakenteesta sen suhteen, miten me jatkossa tuotamme nokialaisten palveluita ja erityisesti miten me ne jatkossa rahoitamme. Paljon puhutaan ja kauhistellaan, miten paljon kuntien verotuloista lähtee tai kuinka paljon henkilöstöä siirtyy. Minusta meidän pitäisi kuitenkin enemmän keskittyä siihen mitä meille jää, koska vain siihen me pystymme itse vaikuttaman.