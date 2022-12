Valtuusto hyväksyi Pirkkalaistorin asemakaavamuutoksen.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 12. joulukuutta Pirkkalaistorin asemakaavamuutoksen. Päätös tarkoittaa, että toria kehitetään nykyisestään.

Pirkkalaistorin asemakaavamuutos on pistetty vireille, koska tavoitteena on torialueen kehittäminen niin, että mahdollista olisi esiintymislavan ja torikahvilan sekä myyntikatosten rakentaminen. Torilla on nykyisin toiminnassa oleva grillialue, jolle ei ole osoitettu voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta.