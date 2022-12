Suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda, Toyota, Volvo ja Opel.

Nokialla on tehty useita katalysaattorivarkauksia. Arkistokuvassa näkyvät katalysaattorit eivät liity jutun tapauksiin.

Nokialla on syksyn ja alkutalven aikana tehty kahdeksan rikosilmoitusta autojen katalysaattoreiden viemisestä. Kevään ja kesän aikana ilmoituksia on kirjattu kolme.

Rikoskomisario Marko Peltonen kertoo, että syksyn varkaudet on tehty eri puolilla Nokian keskustan alueella.

Poliisin verkkosivujen mukaan yhdestä katalysaattorista voi saada romuttamolla jopa 700 euroa. Katalysaattoreita anastetaan niiden sisältämien jalometallien vuoksi. Suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda, Toyota, Volvo ja Opel.

Yleensä rikospaikan valaistus on huono, tai auto pysäköity paikalle, jonne on näkemäesteitä.

Poliisin verkkosivuilla luetellaan vinkkejä, joilla voi suojautua katalysaattorivarkauksilta.

1. Asenna suojapelti katalysaattorin eteen

Suojapellin voi hitsata kiinni tai asentaa paikalleen pulteilla. Pelti on helppo asentaa korjaamolla ja kotioloissa, jos kädentaitoja ja välineitä löytyy.

2. Kaiverra rekisterinumerosi katalysaattoriin

Tunnisteen kaivertaminen katalysaattoriin on yksi monista tavoista saada rikollinen harkitsemaan vielä kertaalleen valintaansa. Kun rikollinen huomaa rekisterinumeron katalysaattorissa, voi olla, että hän jättää koskematta katalysaattoriin.

3. Maalaa katalysaattori

Rikollista toimintaa voi ehkäistä myös maalaamalla katalysaattori lämmönkestävällä huomiota herättävällä värillä. Esimerkiksi punainen tai oranssi väri saattaa säikäyttää rikollisen pois, koska hän huomaa, että katalysaattori on merkitty jollakin tavalla.

4. Pysäköi autosi näkyvälle paikalle

Jos et pysty pitämään autoasi lukitussa paikassa, yksinkertaisin keino suojata autosi katalysaattorivarkailta on pysäköidä se valoisalle tai valaistulle paikalle tai paikalle, jonne on koko ajan hyvä näkyväisyys monesta eri suunnasta. Näin kasvaa todennäköisyys sille, ettei auto joudu rikoksen kohteeksi.

Lähde: poliisi.fi