”Pidetään tarjolla yritysten tarpeisiin sopivaa tonttimaata sekä kehitetään infraa, joukkoliikennettä ja muita palveluja”, vasemmistoliiton Teresa Kvick muistutti puheessaan.

Hyvät kuntalaiset, virkamiehet ja kanssavaltuutetut.

Olimme juuri palaamassa pikkuhiljaa kohti normaalia elämää, mutta sitten Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan ja maailmamme muuttui kertaheitolla epävarmempaan suuntaan. Tämä asia on varmasti järkyttänyt meistä monia ja on asia, joka aiheuttaa kaikille meille huolta, murhetta ja ahdistuneisuutta. Pelkkä sota itsessään jo vaikuttaa mielemme hyvinvointiin, ja kun siihen lisäämme vielä energian ja polttoaineiden ja muut hinnan nousut, on tilanne monelle lievästi sanoen vähintäänkin haastava.