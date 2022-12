Linjalle 71 ehdotetaan päätepysäkin siirtämistä Lielahdesta Tesomalle – Vaihdoton yhteys Nokian ja Lielahden välillä poistuu kesällä

Linja 71 liikennöi Harjuniitystä Nokian asemalle, josta se jatkaa Tesomalle ja Lielahteen.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu vuonna 2022 viimeisen kerran keskiviikkona 14. joulukuuta. Asialistalla on muun muassa linjan 71 reittimuutos.

Linja 71 liikennöi Harjuniitystä Nokian asemalle, josta se jatkaa Tesomalle ja Lielahteen. Linjalta on järjestetty vaihtoyhteys Harjuniitystä Tampereen suuntaan linjalla 70. Vaihtoyhteys on kärsinyt useaan otteeseen, kun linja 71 ei pysy aikataulussa. Palautetta on saatu niin matkustajilta kuin kuljettajiltakin.

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään, että linjan 71 reittiä muutetaan 9. tammikuuta alkaen siten, että linjan 71 päätepysäkki siirretään Lielahdesta Tesomalle.

Kesäkauden 2023 alusta käyttöön otettavassa Nokian linjastouudistuksessa vaihdoton yhteys Nokian ja Lielahden välillä poistuu. Kesäkauden 2023 alussa otetaan käyttöön Nokian linjastouudistus, jossa kehitetään erityisesti Nokian sisäisiä bussiyhteyksiä sekä vaihtoyhteyksiä juniin. Yhteydet Tesoman ja Lielahden välillä perustuvat jatkossa linjan 13 palveluihin.