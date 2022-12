Yle: Biokaasun myynti autoilijoille käynnistyy vihdoin Nokialla

Biokaasulaitos käsittelee 17 pirkanmaalaiskunnan biojätteet ja Nokian jätevedenpuhdistamon lietteet.

Pirkanmaan jätehuollon pitäisi viimein saada biokaasua myytyä autoilijoille alkuvuodesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.

Tekninen päällikkö Elina Tiira kertoi Ylelle, että BIG-biokaasua myyvä tankkausasema pyritään avaamaan alkuvuodesta. Biolaitos käynnisti toimintansa kesällä 2021, ja alun perin kaasuaseman oli tarkoitus avautua kaasuautoilevalle kansalle jo syksyllä 2021.

Laitos ei ole kuitenkaan vieläkään kokonaan valmis. Syyskuussa jätehuolto irtisanoi laitostoimittajan sopimuksen. Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio kommentoi tapausta Sanomalle syyskuussa.

”Laitos on viivästynyt muun muassa koronapandemian takia, jolloin keskustelimme viivästyksistä urakoitsijan kanssa ja myönnyimme niihin. Urakoitsija on edennyt sen jälkeenkin hyvin hitaasti rakentamisessa. Uusia viivästyksiä tuli jatkuvasti. Emme oikeasti tiedä, mistä on kysymys. Urakoitsija ei ole yksinkertaisesti tehnyt sopimuksen mukaisia toimia.”

Pirkanmaan jätehuolto ei ole voinut vielä myydä kaasua autoilijoille, sillä kaasun puhtautta ei ole pystytty varmistamaan.

”Osa mädätyksessä syntyvästä raakabiokaasusta voidaan hyödyntää laitoksen lämmöntuotannossa ja loppu syntyvästä raakabiokaasusta poltetaan soihdussa”, Elina Tiira sanoi Ylelle.

Ilmakehään metaania ei Tiiran mukaan päästetä.