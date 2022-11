Asiantuntijat kertovat, paljonko laitteiden valmiustila käytännössä syö sähköä. Jatkuva valmiustila voi tulla kalliiksi etenkin, jos laite ei ole kovin uusi. Erityisen paljon sähköä vie lepotila, joka on eri asia kuin valmiustila.

Tilaajille

Tehdäänpä pikainen katsahdus kodin pistorasioihin.

Saatat panna merkille, miten moni johto on kytkettynä jatkuvaan sähkövirtaan. Telkkarin punainen merkkivalo on päällä vuorokauden ympäri, sähköhammasharja lataa itseään koko ajan täyteen ja tehosekoittimen pistoke on sekin seinässä kiinni yötä päivää.