Nokian kaupunki pyrkii poistamaan kaikki ilmastotavoitteiden vastaiset toimet – Kehotus suosia joukkoliikennettä ja polkupyörää

Harjuniityn koulun katolla on aurinkopaneeleita. Nokian kaupunki on asentanut rakennustensa katoille aurinkovoimaloita, mikä on yksi viime vuosien konkreettisista ilmastoteoista.

Nokian kaupungin ilmastotoimet on koottu ilmastotiekarttaan. Karttaa esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 12. joulukuuta. Kartassa on viisi eri teemaa, joille kullekin on määritelty tavoite vuodelle 2030 sekä listattu ensivaiheen toimia tavoitetta kohti etenemiseksi.

Tavoitteena on, että ilmastoasiat otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa ja ilmastotavoitteiden vastaisia toimia ei enää tehdä.

”Hiilineutraaliusasia on haluttu nostaa Nokialla strategiatasolle, jotta sen tärkeys kaupungin päätöksenteossa ymmärretään”, summaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Nokia on ollut vuodesta 2019 asti mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostossa. Hiilineutraali kunta on myös yksi kaupungin strategian kärkihankkeista. Jo 80 prosenttia suomalaisista asuu nokialaisten tapaan Hinku-kunnassa, joka on sitoutunut vähentämään päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Satu Heino.

”Vaikka ilmastotiekartta valmistuukin vasta nyt, on ilmastotoimia tehty jo pitkään. Lähijunaliikenteen käynnistäminen ja keskusta-alueen kehittäminen joukkoliikenneväylien varrelle ovat hyviä esimerkkejä tästä”, sanoo energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Heino.

Ilmastotiekartta Teemat Kestävä maankäyttö ja liikenne Uudistuva energian tuotanto ja kulutus Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto Ennakoiva Nokia Aktiivinen ja osallistava ilmastotyö

Liikenteestä ja lämmityksestä suurimmat päästöt

Liikenne on suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja Nokialla. Se on myös sektori, johon asukkaat voivat omilla valinnoillaan helpoiten vaikuttaa. Pienilläkin teoilla on merkitystä: lokakuussa kotitaloudet esimerkiksi vähensivät sähkönkäyttöään jopa 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

”Omaa liikkumisen hiilijalanjälkeä voi pienentää taittamalla lyhyet matkat jalan tai pyörällä ja suosimalla oman auton sijaan joukkoliikennettä tai kimppakyytejä. Etätyön tekeminen vähentää myös liikkumistarvetta huomattavasti”, vinkkaa Heino.

Toiseksi eniten ilmastopäästöjä syntyy rakennusten lämmityksestä. Omakotiasuja voi saada öljylämmityksestä luopumiseen avustusta jopa 4 000 euroa. Kaupungin rakennuksissa on pääosin jo luovuttu öljylämmityksen käytöstä ja tehty paljon erilaisia energiatehokkuustoimia. Kotitalouksissakin erilaiset energiatehokkuustoimet säästävät paitsi lämmityskustannuksissa myös vähentävät ilmastopäästöjä.