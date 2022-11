Latela-tähti Lauri Huttunen muutti vahingossa pois Nokialta – Jättää kesken ensimmäisen kautensa kaupunginvaltuustossa

Huttusen tilalla jatkaa varavaltuutettu Joona Lehtinen.

Lauri Huttunen vastaa puhelimeen Lapin erämaasta. Miehellä on hienoinen kiire, sillä kulkupelinä olleen bussin sivuluukku on ottanut pienen kolhun renkaan tipahdettua lumen peittämään ojaan. Luukun tarkastelun lomassa on hetkinen aikaa kommentoida uusia käänteitä miehen elämässä. Äskettäin on paljastunut, että Huttunen on muuttamassa pois Nokialta. Kotikunnan vaihtuminen on kuitenkin ollut traaginen vahinko.