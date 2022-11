Pirkanmaalla noudatetaan THL:n koronarokotussuosituksia – Kolmasosa sairaalaan joutuneista on täysin rokottamattomia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien koronarokottamisesta vastaavista viranomaisista koostuva rokotuskoordinaatioryhmä on päättänyt noudattaa THL:n antamia ohjeita koronarokottamiseen liittyen.

Tällä hetkellä Tays-sairaalaan joutuvista koronapotilaista noin kolmasosa on täysin rokottamattomia, ja lähes kaikilla muilla on vähemmän rokotuksia kuin THL jo nyt suosittelee.

THL:n koronarokotussuositukset perustuvat lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon rokotusten vaikutuksista koko väestön tasolla sekä kansalliseen rokotusstrategiaan.

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Heillä on suurin vakavan koronataudin riski, jolta sekä alkuperäiset että varianttiräätälöidyt rokotteet pystyvät suojaamaan. THL on jo aiemmin suositellut kaikille 60 vuotta täyttäneille neljättä rokotusta.

Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten kannattaa huolehtia hyvästä rokotussuojasta

THL ei suosittele tehosterokotusta terveille aikuisille, koska heillä suoja vakavaa tautia kohtaan on edelleen hyvä. Uusista omikronräätälöidyistä rokotteista ei odoteta olevan heille merkittävää lisähyötyä vakavan taudin ehkäisyssä. Tartuntoja rokotteet eivät merkittävästi vähennä.

