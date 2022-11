Linnavuoren seurakuntatalon kohtalo päätetään tänään – Asukkaat ovat huolissaan, löytyykö mistään korvaavaa tilaa

Kirkkovaltuustolle esitetään keskiviikkona 16. marraskuuta, että Linnavuoren seurakuntatalosta luovuttaisiin. Seurakuntatalon käyttäjät pelkäävät, että uutta tilaa ei löydy helposti.

Ville Ylivakeri on huolissaan siitä, että jos seurakuntatalosta luovutaan, löytyykö toimintaan mitään tiloja. Mukana tilaisuudessa olivat myös lapset Elli (vas.), Hertta, Siiri ja Iita. Ylivakeri kävi itse jo lapsena 1980-luvulla seurakuntatalon kerhoissa, ja sama perinne on jatkunut omien lasten kanssa.

Linnavuoren seurakuntatalolle kokoontui tiistaina parinkymmenen hengen joukko keskustelemaan seurakuntatalon tulevaisuudesta. Seurakunnan järjestämä kuulemistilaisuus järjestettiin, koska suunnitelmissa on Linnavuoren seurakuntatalosta luopuminen. Taustalla on seurakunnan kiinteistöstrategian päivitys.

Linnavuoren seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1959. Vt. kirkkoherra Mikko Sulander esitteli alustuksessaan lukuja seurakuntatalon korjausvelasta, jota on yli puoli miljoonaa euroa. Esimerkiksi käyttövesijohdot ja lämmitysjärjestelmä tulisi uusia.

Seurakuntatalolle kokoontuneet olivat huolissaan siitä, löytyykö mistään korvaavia tiloja. Seurakuntatalon käyttöaste on 14–24 prosenttia viiden vuoden tarkastelujaksolla. Koronavuodet on tästä tarkastelusta jätetty pois.

Seurakuntatalossa kokoontuu viikoittain muun muassa perhekerho, kaakaopyhäkoulu ja useampi ryhmä partiolaisia. Myös kuukausittaisia kokoontumisia on, minkä lisäksi tilassa järjestetään vuosittain 15–25 kastejuhlat.

”Ei siis puhuta rakennuksesta, joka olisi käytöltään hiljainen. Tiedostan sen”, Sulander totesi.

Hän kuitenkin sanoi, että pelkkää käyttöastetta ei voi tuijottaa, vaan asiaan vaikuttavat muun muassa ylläpidon kustannukset. Seurakunnan kiinteistöstrategian taustalla on, että jäsenmäärä laskee tulevaisuudessa. Lisäksi arvioidut verotulot tulevat laskemaan vielä jäsenmäärän hupenemista nopeammin, koska kirkon jäsenistä lähtee eniten verotuloja tuovia: työssä käyviä aikuisia.

Sulanderin mukaan siksi on mietittävä tarkkaan, millaisia kiinteistöjä seurakunta jättää tulevien sukupolvien huolehdittavaksi. Hän totesi, että seurakunta on siirtymässä tulevaisuudessa omistamisesta yhä enemmän vuokraamiseen.

Eeli Alajoki oli kuulemistilaisuuden nuorin osallistuja ja perhekerhon säännöllinen kävijä.

Vt. kirkkoherra Mikko Sulander alusti tilaisuuden ja otti ylös ihmisten kommentit. Ne vietiin valtuutetuille tiedoksi ennen keskiviikon kokousta, jossa seurakuntatalon kohtalosta päätetään.

Paikalle saapunut Ville Ylivakeri kysyi, mihin seurakuntalaiset kokoontuvat, jos Linnavuoren seurakuntatalo myydään pois. Sekä hän että muut tilaisuudessa paikalla olleet jakoivat huolen siitä, että korvaavia tiloja ei läheltä yksinkertaisesti löydy.

”Mitäs sitten tehdään, jos ei ole mitään paikkaa? Jos tämä myydään pois, iso osa seurakuntalaisten peruspalveluista katoaa taivaan tuuliin. Jos tiloja poistetaan, ei se varmasti lisää veronmaksajaporukkaa.”

Sulander totesi, että seurakuntatalosta luopumiseen olisi siirtymäaika, joka kytkettäisiin korvaavan tilan löytymiseen.

”Tiedän, että ihan valmista korvaavaa tilaa ei ole. On myös mahdollistaa kunnostaa ja muuttaa jokin muu tila käyttöön. Ymmärrän kyllä viesteistä, joita olen saanut, kuinka tärkeä tämä tila on ollut ja kuinka arvokasta ja tärkeää toiminta täällä on. Mutta samalla mietin, että tilat vai toiminta? Seurakunnan toiminta ei ole täältä katoamassa, sitä haluan korostaa.”

Yleisöstä muistutettiin, että Linnavuoren seurakuntatalon kohtalo koskee isoa osaa nokialaisista. Alueella asuu paljon myös lapsiperheitä. Yleisöstä esitettiin huoli siitäkin, että osa lapsiperheistä saattaa jopa erota kirkosta, jos seurakuntatalosta luovutaan.

Nokian kirkkovaltuusto päättää Linnavuoren seurakuntatalon kohtalosta keskiviikkona 16. marraskuuta.

Lue lisää: Nokian kirkkoneuvoston linjasi: Tottijärven seurakuntatalo säilytetään ainakin vuoteen 2025 saakka – ”On ollut aito halu kuulla ihmisiä”

Lue lisää: Tottijärveläiset eivät halua luopua seurakuntatalostaan – mieluummin myytäisiin vaikka seurakunnan rantatontteja Pyhäjärveltä

Oikaisu 16.11. kello 18.43: Korjattu sukunimi kuvatekstistä. Eelin sukunimi on Alajoki, ei Alijoki.