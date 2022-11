Nokialainen vesivoimala vastaa Pyhäjärven vedenpinnan korkeudesta – Talvella pinta voi sahata ylös ja alas voimakkaasti: ”Järvi on kuin jättimäinen akku”

Vedenpinta saattaa sahata alas ja ylös, ja vesi voidaan myös laskea alemmas kuin viime vuosina on ollut tapana. Taustalla on sähköntuotannon kova tarve.

Tilaajille

Perinteisesti Pyhäjärven pintaa on laskettu talven aikana, pudottaminen on aloitettu yleensä tammikuun puolivälin jälkeen. Vesi on ollut matalimmillaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

Ensi talvena tilanne saattaa olla toisenlainen. Vedenpinta saattaa sahata alas ja ylös, ja vesi voidaan myös laskea alemmas kuin viime vuosina on ollut tapana.