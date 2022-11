Nokian palloiluhallin kustannukset kasvoivat, koko potti nyt yli 18 miljoonaa – Rakentamaan päästään jo tänä vuonna

Nokian kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan hankkeelle 2,6 miljoonan euron lisämäärärahan.

Uusi palloiluhalli on yksi Nokian ensi vuoden suurimmista rakennushankkeista. Nokian lukion ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun viereen suunnitellun hallin rakentamisen on tarkoitus alkaa jo kuluvan vuoden lopulla ja halli valmistunee vuoden 2024 kesällä. Palloiluhalli on osa jo parilta viime vuodelta tuttua mittavaa Nokian kaupungin investointiohjelmaa.