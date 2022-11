Nokian Vesi kehottaa kuntalaisia varaamaan vettä kotiin muutaman päivän tarpeiksi – Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä ja vessan vetämistä tulee välttää

Nokian Vesi oy kehottaa kuntalaisia varautumaan vedenjakelun häiriöihin talvella mahdollisesti edessä olevien sähkökatkojen vuoksi.

Jokaisessa kotitaloudessa on hyvä olla kotivarana puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Nokian Veden mukaan ihmisen kokonaisvedentarve on yhdestä kahteen ämpärillistä henkilöä kohden vuorokaudessa. Päivittäinen puhtaan juomaveden tarve on noin kaksi litraa, minkä lisäksi vettä tarvitaan hygieniaan ja ruuanlaittoon.

Lyhyen sähkökatkon aikana Nokian Veden vedenjakelu toimii pääosin normaalisti, sillä vesi virtaa verkostossa painovoimaisesti vesitorneilta kiinteistöihin.

Korkealla sijaitsevilla alueilla on käytössä paineenkorottamoita, joissa veden painetta nostetaan pumppaamalla. Sähkökatkotilanteessa pumput eivät toimi, jolloin veden paine voi näillä alueilla olla selvästi normaalia alhaisempi tai vedentulo loppua kokonaan.

Myös viemäröinti toimii osittain painovoimaisesti, mutta paikoitellen jätevettä pumpataan eteenpäin viemäriverkostossa. Sähkökatkon aikana jätevettä saatetaan joutua ohjaamaan pumppaamoilta ylivuotona vesistöihin tai maastoon. Ylivuotojen välttämiseksi viemärin käyttöä tulee sähkökatkon aikana välttää.

Sähkökatkon pitkittyessä

Huoltovarmuuskriittisenä toimijana Nokian Vesi on varautunut sähkökatkojen aiheuttamiin häiriötilanteisiin. Nokian Vesi pyrkii tiedottamaan sähkökatkojen aiheuttamista vedenjakelun häiriöistä mahdollisimman hyvin, mutta äkillisissä katkoksissa tiedottaminen voi viivästyä.

Varautumisesta huolimatta pitkittynyt sähkökatko voi keskeyttää vedenjakelun kokonaan. Näistä tilanteista Nokian Vesi tiedottaa aina erikseen.

Mikäli vedenjakelu katkeaa kokonaan, vettä jaetaan kuntalaisille vedenjakelupisteistä, joista vettä voi hakea omiin astioihin. Veden varastoimiseen ja noutamiseen tulee käyttää puhtaita, kannellisia ämpäreitä tai muita astioita.