Nokialaiset luottavat Toyotaan, Teslojakin kaupungissa on jo useita kymmeniä – Katso hakukoneesta oman auto­merkkisi suosio

Hakukone näyttää, kuinka suosittu oma automerkkisi on Suomessa ja kotikunnassasi. Hakukone näyttää myös alueen Teslojen määrän.

Nokian suosituin automerkki on Toyota.

Nokia kulkee varsin tavallista tietä automerkkien suosiota mitattaessa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastot paljastavat, mitä automerkkejä Suomen kuntiin on rekisteröity eniten.

Suomen ylivoimaisesti yleisin automerkki on Toyota, ja näin asia on Nokiallakin. Nokian teillä kulkee yhteensä 2 497 Toyotaa, mikä tarkoittaa 12,7 prosenttia kaikista Nokialle rekisteröidyistä autoista. Useampi kuin joka kymmenes auto on siis Nokialla Toyota.