Tuhansilta nokialaisilta katkesi maanantaina aamupäivällä sähköt – Vika paikannettiin nopeasti Rounionkadun maakaapeliverkkoon

Tuhansilta nokialaisilta katkesi sähköt maanantaina aamupäivällä. Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen sanoo, että sähkökatko oli poikkeuksellisen laaja. Nokian keskustassa ja sen lähialueilla pimeni kello 10.06 peräti 8 952 taloutta.

Sähköt saatiin palautettua suurimpaan osaan talouksista kello 10.15, mutta puoli tuntia myöhemmin sähköttä oli vielä 181 taloutta Nokian keskustan pohjoispuolella ja Myllyhaassa.

Paanasen mukaan vika saatiin nopeasti paikannettua Rounionkadun maakaapeliverkkoon.

”Asennustiimi lähti heti paikalle, mutta vielä ei ole tietoa, mistä vika johtuu. Kyllähän meillä toki epäilyksemme on, sillä Rounionkadulla tehdään nyt paljon rakennus- ja kaivuutöitä”, Paananen sanoi puoli yhdentoista aikaan.

Paanasen mukaan vika levisi laajalle alueelle, koska Rounionkadun maakaapeliverkossa on tällä hetkellä normaalista poikkeavia kytkentöjä erilaisten rakennustöiden vuoksi.

”Tämä on tietysti ikävä alku nokialaisten viikolle, mutta hyvä puoli on se, että isoin katko kesti niin vähän aikaa eikä vian pitäisi uusiutua, kunhan se saadaan korjattua. Myllyhaan alueella sähköt voi katketa hetkeksi myös siinä vaiheessa, kun järjestelmä kytketään uudelleen päälle, mutta jos näin käy, katko on todella lyhyt”, Paananen sanoo.