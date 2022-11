Nokian kirjastossa on poikkeuksellinen päivä 16. marraskuuta, sillä henkilökunta ei ole tuon päivänä koko aikaa, tiedottaa Nokian kaupunki. Henkilökunta on poissa kello 11.30–16.30, jolloin kirjasto on avoinna omatoimikäyttöön.

Henkilökunta on paikalla jälleen kello 16.30–18. Poikkeuksen taustalla on henkilökunnan koulutuspäivä.

Vapaa-aikapalveluiden toimisto palvelee normaalisti kello 9–15. Myös näyttelytiloissa voi vierailla normaalisti.