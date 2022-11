Uimahallissa säästetään nyt energiaa – toimenpiteet ovat voimassa maaliskuun loppuun

Nokian uimahallissa on otettu käyttöön erilaisia tapoja energian säästämiseksi.

Nokian kaupunki on ottanut käyttöön uimahallia koskevat energiansäästötoimet.

Tämä tarkoittaa sitä, että kylmävesiallas on poistettu käytöstä ja saunoja on sekä miesten että naisten puolella käytössä vain yksi. Lisäksi uimahallin sisälämpötilaa on säädetty viileämmälle.

Säästötoimenpiteet ovat voimassa 31.3.2023 saakka.

Toimenpiteet ovat osa kaupungin laajempaa energiansäästöpakettia, jolla pyritään torjumaan energiapulaa ensi talvena. Kaupunginhallitus päätti toimenpiteistä maanantaina.

Kaupunki toivoo, että myös uimahallin asiakkaat osallistuisivat energian säästötalkoisiin esimerkiksi lyhentämällä suihkussa käymiseen käytettyä aikaa. Peseytyminen on edelleen uimaan menemisen edellytys, mutta kaupungin vinkin mukaan suihkussa lämmittelyn sijaan kannattaa lämmitellä saunassa.

Kaupunki ehdottaa myös, että kuntalaiset tulisivat oman saunan lämmittämisen sijaan saunomaan uimahalliin, mikä säästäisi energiaa yleisemmin.