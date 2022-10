Nokian laboratorio on suljettu ”vakavan poikkeustilanteen” vuoksi

Välikadulla sijaitseva laboratorio on suljettu.

Fimlabin Nokian laboratorio on kiinni tänään maanantaina. Laboratorioon meneviä on tervehtinyt oveen teipattu lappu, jonka mukaan laboratorio on suljettu vakavan poikkeustilanteen vuoksi.

Aluejohtaja Anna-Maija Haapala kertoo, että laboratorio on jouduttu sulkemaan aamupäivällä tapahtuneen valitettavan sairaskohtauksen vuoksi.

”Sen vuoksi emme pysty avaamaan laboratoriota enää tänään”, Haapala sanoo.

Tälle päivälle varattuja aikoja ei välttämättä ennätetä perua. Näytteenottoon tulijoita pyydetäänkin hakeutumaan niihin Fimlabin toimipisteisiin, joihin voi mennä ilman ajanvarausta. Vuoronumerolla palvelevia laboratorioita ovat esimerkiksi Hatanpään ja Kuninkaankulman laboratoriot.

Nokian laboratorio avataan tiistaina normaalisti.