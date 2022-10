Rikoksiin syyllistyneiden nuorten määrä hurjassa nousussa – Raju kehitys huolestuttaa poliisia Nokialla ja vieruskunnissa: ”Huomattava määrä uusia tekijöitä”

Nokialla poliisia työllistää erityisesti häiritsevä käyttäytyminen Nokianvirran koulun pihassa.

Poliisia ovat työllistäneet Nokian, Ylöjärven ja Pirkkalan alueella muun muassa ilmoitukset häiriöistä Nokianvirran koulun pihalla. Myös mopo- ja motomiitit heijastuvat Pirkkalan liikennekäyttäytymiseen. Keskellä olevassa kuvassa on Tampereella mopomiitissä poltettu sähköpotkulauta.

Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa 15–20-vuotiaiden tekemät rikokset ovat kasvussa. Erityisesti rikoksiin syyllistyneiden nuorten lukumäärä on poliisin mukaan ”hurjassa nousussa”.

Poliisi ilmaisi huolensa perjantaina tiedotteella. Rikoskomisario Panu Rautio kertoi, että jos kehityssuunta on näin raju, hän ei uskalla edes ajatella, kuinka tutkijat selviävät nykyisellä määrärahoilla ja työntekijämäärällä tulevista vuosista.

Nokian poliisiasema toimii Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa. Vuoteen 2021 verrattuna rikoksesta epäiltyjen 15–20-vuotiaiden nuorten määrä on noussut huolestuttavasti kaikissa kunnissa, ja nuorten tekemiksi epäiltyjen rikosten osuus kaikista rikoksista on huomattava.

Nokianvirran koululla häiriöitä

Poliisin mukaan poliisitehtäviä on ollut paljon erityisesti Nokialla Nokianvirran koulun pihassa, jossa on ilmoitettu toistuvasti häiritsevästä käyttäytymisestä. Nuoret ovat metelöineet, uhkailleet väkivallalla ja tehneet vahinkoa esimerkiksi rikkomalla tavaroita ja sotkemalla paikkoja.

Poliisille on tullut tietoon myös pahoinpitelyitä, jotka ovat tapahtuneet koulujen pihoilla.

Pahimmillaan Nokian, Ylöjärven ja Pirkkalan koulujen pihoista on poistettu kymmeniä häiritsevästi käyttäytyviä nuoria.

Rikoskomisario Rautio ei halua arvailla, mistä rikosten ja niiden tekijöiden määrän lisääntyminen johtuu. Kehityksen kääntäminen vaatii tulevaisuudessa monen eri alan osaamista.

”Siinä kohtaa, kun juttu on rikosilmoituksen muodossa poliisin pöydällä, silloin voidaan kysyä: onko onnistuttu ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja missä kohtaa on menty vikaan, kun asia on edennyt niin pitkälle.”

Pirkkalassa holtitonta ajamista

Raution mukaan rikkomukset vaihtelevat ymmärtämättä tehdyistä lievistä rikoksista aina vakaviin rikoksiin. Pirkkalassa numeroissa korostuvat törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset läheisen moottoritien vuoksi.

”Meillä on nyt parin vuoden ajan suuri murhe törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista, jotka jostain kumman syystä ajoittuvat viikonlopulle ja nimenomaan Pirkkalan kunnan alueella.”

Läntisellä ohitustiellä Linnakallion ja Rajasalmen sillan välillä ajetaan vuoden aikana huomattava määrä törkeitä ylinopeuksia. Siksi Pirkkalaan kirjatuista rikoksista suuri osa liittyy mopo- ja motomiitteihin.

”Viikonlopun massatapahtumat äkkiä vääristävät lukumäärää”, Rautio sanoo.

Rikos kirjataan tapahtumapaikkakunnan mukaan, eli luvut eivät kerro epäiltyjen kotipaikkakuntaa.

Uusia rikoksentekijöitä

Raution mukaan yleisesti on keskusteltu nuorten tekemistä rikoksista siihen sävyyn, että rikoksentekijöiden lukumäärä ei kasvaisi, vaan teot raaistuvat ja saavat enemmän palstatilaa mediassa.

”Meidän arkihavaintomme on toinen, mitä tukee tilastokin. Jatkuvasti tulee huomattava määrä uusia rikoksentekijöitä.”

Poliisin kannalta tilanne on vaikea siksi, että alle 18-vuotiaiden nuorten rikokset työllistävät tutkinnanjohtajia tavallista enemmän. Alle 18-vuotiaat rikoksesta epäillyt pitää kuulustella siten, että huoltaja ja sosiaaliviranomainen ovat läsnä, eikä kuulusteluja voi aina tehdä puhelimitse. Esitutkintalaki määrää myös, että jutut on tutkittava kiireellisesti, mikä usein lykkää muiden juttujen tutkintaa.