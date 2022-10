Pirkanmaallakin osa sopimuksista on irtisanottu. Suurimmalle osalle irtisanotuista sopimuksista ei ole vielä neuvoteltu uutta korvaavaa sopimusta.

Attendo kertoi 26. lokakuuta, että se on irtisanonut suurimman osan hoivakotisopimuksistaan Suomessa. Vaikutuksia on myös Pirkanmaalle.

Hoivapalveluja tarjoava Attendo kertoi keskiviikkona osavuosikatsauksensa yhteydessä, että se on irtisanonut suurimman osan hoivakotisopimuksistaan Suomessa. Toimitusjohtaja Martin Tivéus kertoi osavuosikatsauksessa, että yhtiö tahtoo neuvotella sopimukset uudelleen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Uudet sopimukset ovat nostaneet hintoja keskimäärin 30 prosenttia.

Suomen Attendon oikaistu liikevoitto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 3,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaava luku oli 6,5 miljoonaa euroa.

Ikäihmisten palveluista Pirkanmaalla vastaava Attendon aluejohtaja Sari Laakso vastasi sähköpostitse kysymyksiin sopimusten irtisanomisista Pirkanmaalla.

Millainen osa sopimuksista on irtisanottu tai neuvoteltu uudelleen Pirkanmaalla?

Pirkanmaalla on irtisanottu osa sopimuksista. Tampereen sopimuksia ei ole lainkaan irtisanottu, vaan tilanne koskee Pirkanmaan muuta aluetta. Osa Pirkanmaan alueen sopimuksista on neuvoteltu kuntien kanssa. Suurin osa kuitenkin odottaa edelleen neuvotteluja. Nämä neuvottelut ovat yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Millaiset irtisanomisajat sopimuksissa on?

Sopimusten irtisanomisajat vaihtelevat 3:n ja 12:n kuukauden välillä.

Millä aikataululla sopimuksista neuvotellaan?

Tarkkaa neuvotteluaikaa ei ole vielä sovittu.

Kenen kanssa nyt neuvotellaan, kun vastuu siirtyy hyvinvointialueelle?

Neuvottelukumppanina tulee olemaan hyvinvointialue. Sopimuksethan ovat voimassa pääsääntöisesti vuoden 2023 puolelle.

Mitä irtisanomiset tarkoittavat asukkaiden kannalta?

Toiminta Attendon hoivakodeissa Tampereella ja Pirkanmaalla jatkuu aivan normaaliin tapaan. Vanhuspalvelulaki turvaa kaikille asukkaille nykyisessä hoivakodissa asumisen mahdollisuuden. Kenenkään asukkaan tai läheisen ei siis tarvitse olla huolissaan.

Paljonko Pirkanmaalla on Attendolla työntekijöitä irtisanotuissa palveluissa ja hoivakotien palveluissa kaikkiaan?

Pirkanmaan alueella työskentelee noin 500 työntekijää. Kokonaisuudessaan Attendolla työskentelee noin 15 000 työntekijää.

Millaisia hinnan muutoksia tavoitellaan?

Hintataso on jo pitkään ollut osalla alueista todella matalalla tasolla. Tavoitteenamme on, että saisimme neuvoteltua sellaisen hintatason, jonka mukaan pystymme tuottamaan vastuullisesti laadukkaita hoivapalveluja kaikille Attendo Pirkanmaan hoivakodeissa asuville asukkaille. Tässä tilanteessa on elintärkeää neuvotella hintaa tulevalle vuodelle. Vuonna 2023 henkilöstömitoitus nousee 0,7 hoitajaan asukasta kohden. Pelkästään tämä tuo kustannuksiin 17 prosentin korotuksen. Lisäksi henkilöstömenoja kasvattavat erilaisten työvoimakustannusten lisät sekä palkkaharmonisointi. Myös inflaatio on korkealla tasolla, ja se tuo lisäkustannuksia muun muassa energian hintaan ja ateriahankintoihin.

Vieläkö Attendon hoivakodeissa Pirkanmaalla on tyhjiä paikkoja hoitajapulan takia? Elokuussa tyhjillään oli vajaa 100 paikkaa 600 paikasta.

Attendolla on edelleen tyhjiä asukaspaikkoja Pirkanmaan alueella. Tällä hetkellä tyhjiä paikkoja on noin 70.

Mihin suuntaan työvoimapula on kehittynyt Pirkanmaalla?

Kesän jälkeen olemme saaneet kohtalaisesti rekrytoitua uusia työntekijöitä. Toki henkilökunnasta on edelleen pulaa.