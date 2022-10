Nokian kirkkoneuvoston linjasi: Tottijärven seurakuntatalo säilytetään ainakin vuoteen 2025 saakka – ”On ollut aito halu kuulla ihmisiä”

Tottijärven seurakuntatalo on valmistunut 1974. Pulpettikattoinen rakennus on tiiliverhoiltu. Vt. kirkkoherra Mikko Sulanderin mukaan nyt on tärkeää miettiä, kuinka ylläpitoon saadaan taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Sulander kuvattiin syyskuussa 2022.