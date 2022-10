Suomessa saattaa olla jo yli 100 000 pitkäkestoiseen koronaan sairastunutta, tässä ovat yleisimmät oireet

Pitkäkestoiseen covid-19-tautiin sairastuu enemmän ihmisiä kuin siitä toipuu. Siitä huolimatta diagnoosin saaminen on yhä liian vaikeata. Vaikka suurin osa paranee taudista ajan mittaan, moni joutuu palaamaan työelämään vajaakykyisenä, pieni osa menettää työkykynsä kokonaan.

Suomessa on tällä hetkellä noin 17 000 pitkäkestoista koronaa sairastavaa ihmistä, jotka ovat saaneet tautiin virallisen diagnoosin. Pitkittyneistä oireista kärsivien todellista määrää ei kukaan tiedä. Varmaa on, että heitä on paljon enemmän.

Fysioterapeutti Hanna Markkulan mukaan yksi iso ongelma on, että diagnoosin saaminen on vaikeata ja kestää pitkään.