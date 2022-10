Pirkanmaan Vihreät on nimennyt kahdeksan uutta ehdokkaasta eduskuntavaaleihin. Heidän joukossaan on nokialainen Kaisa Räsäsen. Hän on ammatiltaan erityisluokanopettaja.

Räsänen toimii Nokialla luottamustoimissa kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa toista kautta. Räsänen on myös vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Seuraavan kerran Pirkanmaan Vihreät nimeävät ehdokkaita joulukuussa.