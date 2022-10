Uuden palloiluhallin rakentaja on valittu – urakka meni naapurikuntaan

Vanha palloiluhalli aiotaan purkaa keväällä 2023.

Nokian palloiluhalli -hankkeen kokonaisurakan toteuttajaksi on valittu Aki Hyrkkönen Oy. Tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Nokian Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantai-iltana 24.10.

Aki Hyrkkönen oy on vuonna 2003 perustettu rakennusliike, jonka kotipaikka on Pirkkala. Yhtiön toimitusjohtaja on Aki Hyrkkönen.