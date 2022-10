Tilaajille

F-liiga siirtyi kolmen ja puolen viikon tauolle sunnuntai-iltana.

Sarjan piikkipaikalla on TPS, joka on pelannut yhdeksän ottelua ja saalistanut niistä 24 pistettä. Rasitteena on vain tappio LasB:lle. Kakkospaikalla on Oilers 10/23.

Kolmospaikalla kahden tappion saaneena on Nokian KrP 10/22. Classic on pisteen ja yhden ottelun vähemmän pelanneena neljäntenä.