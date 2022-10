Suomessa pitää käyttää talvirenkaita 1.11.–31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Tilaajille

Sää- ja keliperusteisuus talvirenkaiden käyttöönotossa merkitsee kuljettajalle tarkempaa ajo-olosuhteiden seurantaa. Henkilöauton talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava vähintään 3,0 millimetriä.

Henkilö- ja pakettiautoissa on käytettävä Suomessa talvirenkaita 1.11.–31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Talvirengasvaatimus koskee myös erikoisautoja, moottoripyöriä, mopoja ja kolmi- ja nelipyöriä sekä perävaunuja, joiden luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia. Myös yli 3,5 tonnia painaville autoille on omat talvikauden rengasvaatimukset.