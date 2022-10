Kävimme läpi Pirkanmaan aluevaltuuston kokouspöytäkirjat ja selvitti, kuinka usein valtuutetut ovat jättäneet osallistumatta valtuuston kokouksiin. Kysyimme eniten poissa olleilta perusteet toiminnalleen.

Arja Laitinen, Veikko Vallin ja Pertti Hakanen ovat Pirkanmaan aluevaltuutettujen poissaololistan kärjessä. Nyt he kertovat, miksi ovat jättäneet kokouksia väliin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto on kokoontunut kahdeksan kertaa maaliskuusta alkaen. Valtuutettujen läsnäolo valtuuston kokouksissa on ollut vaihtelevaa.

Selvästi suurin osa, 51 valtuutettua 79:stä, on osallistunut kaikkiin kokouksiin. Yksi kokous on jäänyt välistä 18 valtuutetulla. Kymmenellä päättäjällä poissaoloja on kahdesta kuuteen.