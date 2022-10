Kansanedustajan lakialoite ei edusta puolueen kantaa, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.).

Jari Kinnunen on nokialainen kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja. Kinnunen kuvattiin Tampereella elokuussa 2021.

Kokoomuksen nokialainen kansanedustaja Jari Kinnunen kertoi maanantaina jättäneensä lakialoitteen, jonka mukaan ”valtion kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin” ei jatkossa pitäisi voida nimittää kuin ainoastaan Suomen kansalaisia.

Kinnusen aloitteen mukaan tärkeisiin virkoihin tulisi nimittää jatkossa vain niitä, joilla ei ole tällä hetkellä tai aiemmin ollut toisen maan kansalaisuutta. Kinnunen ei haluaisi myöskään kansalaisuudettomien nimittämistä näihin virkoihin.

Nyt Kinnunen sanoo vetävänsä lakialoitteensa pois.

”Olen päättänyt vetää lakialoitteeni pois, koska se on aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta. On ongelmallista vaatia poliisin tai muiden virkojen osalta syntyperäisyyttä”, Kinnunen sanoo viestipalvelu Twitterissä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ilmoitti tiistaina, ettei kyse ole puolueen kannasta. Myös aloitteen allekirjoittanut Timo Heinonen (kok.) sanoi poistaneensa allekirjoituksensa. Hänen mukaansa aloitetta ei ollut tarkoitus ”kohdentaa näin”.

Laatii toimenpidealoitteen

Kinnunen kertoo, että hän aikoo lakialoitteen sijaan laatia asiasta toimenpidealoitteen.

”Lakialoite on ehkä hieman liian yksioikoinen keino viedä asiaa eteenpäin. Lakiesitys on sen mukainen, mitä siihen on kirjoitettu, ja siinä pitäisi olla lueteltu kaikki poikkeukset”, hän sanoo.

Kinnunen korostaa, että lakialoitteessa ei sanota, että henkilön pitäisi olla syntyperäinen suomalainen.

”En puhu syntyperästä vaan kansalaisuudesta. Esimerkiksi kaksoiskansalaisuuden ongelma on se, että kun virkaa hakeneella on sekä Suomen että jonkun muun maan kansalaisuus, kenelle silloin on lojaali.”

Käytännössä aloitteen määritelmä kuitenkin tarkoittaa syntyperäistä suomalaista. Aloitteen muotoilu karsisi pois kaksoiskansalaiset ja he, joilla on aiemmin ollut jonkin toisen maan kansalaisuus.

Lue lisää: Lakialoite: Tärkeisiin virkoihin ei jatkossa nimitettäisi muita kuin Suomen kansalaisia

”Tehtävä strateginen valinta”

Kinnunen listasi lakialoitteessaan muun muassa poliisit esimerkkinä tehtävistä, joihin pitäisi ottaa ainoastaan Suomen kansalaisia. Hän vetosi tiedotteessaan koko maailman muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.

”Suomessa on tehtävä strateginen valinta ennalta estää muun muassa salaisten tietojen, taktisten ja teknisten suunnitelmien, henkilöstön määrään ja sijoitteluun, kriittiseen infrastruktuuriin sekä henkilötietoihin liittyvien tietojen joutuminen väärinkäytön kohteeksi.”

Kinnusen aloitteen allekirjoittivat alun perin kansanedustajat Timo Heinonen (kok.), Pauli Kiuru (kok.), Jukka Kopra (kok.), Heikki Autto (kok.), Veijo Niemi (ps.) ja Sheikki Laakso (ps.).

Kokoomus ei kannata

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kommentoi asiaa tiistaina viestipalvelu Twitterissä.

”Kokoomus ei kannata poliisin tai muihin virkoihin syntyperäisyysvaatimusta. Sen esittäminen yksityisajattelua. Turvallisuusselvitysten korostunut tarve on perusteltu huoli, mutta keino väärä. Esimerkiksi sotilasviroissa käytössä harkittu yksilöllinen menettely”, Mykkänen kirjoitti.

Päivitetty 18.10.2022 kello 16.05: Juttuun päivitetty tieto siitä, että Jari Kinnunen sanoo vetävänsä lakialoitteensa pois.