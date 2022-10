Perussuomalaisten Lauri Huttunen ehdottaa, että nuorille perustettaisiin Nokialla moottoripaja – Aloite sai myönteisen vastaanoton, mutta ei lopullista sinettiä

Lauri Huttusen mukaan monella nuorella ei ole mahdollisuutta korjata esimerkiksi pyöriä tai mopojaan, vaikka halua olisi. Ratkaisuksi hän esittää pajatoiminnan aloittamista Nokialla. Huttunen on itse lupautunut mukaan pajatoimintaan ja lahjoittamaan työkaluja.

Nokialainen kaupunginvaltuutettu Lauri Huttunen ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Nokialla perustettaisiin nuorille moottoripaja. Huttunen on itse tullut tunnetuksi Latela-tv-ohjelmasta, jossa seurataan autoharrastajaporukan arkea.

Nokian sivistyslautakunta väläytti hiukan vihreää valoa nuorten moottoripajan perustamiselle. Taustalla on perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Lauri Huttusen valtuustoaloite.

Huttunen ehdottaa aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi nuorille tarkoitetun moottorityöpajan mahdollisuutta. Tähän tarvittaisiin hänen mukaansa vähintään 150 neliön tila, joka olisi soveltuva tulitöille ja melulle.

Huttunen on itse lupautunut lahjoittamaan työvälineitä työpajaan ja osallistumaan siihen. Lisäksi hän kertoo, että vetäjiä on jo lupautunut mukaan toimintaan. Huttusen ehdotuksen mukaan pajatoiminta alkaisi vapaaehtoisvoimin esimerkiksi kolmena päivänä viikossa. Myöhemmin kokeilua voitaisiin laajentaa, jos kysyntää on.

Huttunen perustelee aloitettaan muun muassa sosiaalisilla syillä. Hänen mukaansa pajatoiminta tukisi yhdessä tekemistä, kädentaitoja, talkoohenkeä ja sosiaalisia taitoja. Huttusen mukaan korona-aika on lisännyt nuorten pahoinvointia ja syrjäytymisvaaraa.

”Kaksivuotinen koronakriisi on ohikiitävä aika keski-ikäisen elämässä, mutta ikuisuus lapsen ja nuoren elämässä. Koronasta onkin tulossa sukupolvikokemus, joka on vieraannuttanut nuoria toisistaan.”

Huttunen myös nostaa esille sen, että esimerkiksi Lempäälässä moottoripajatoiminnasta on hyvät kokemukset ja toiminta on siellä ollut erittäin suosittua.

”Kannatettava aloite”

Nokian sivistyslautakunta käsitteli aloitetta viime kokouksessaan 12. lokakuuta. Sivistyslautakunta toteaa vastauksessaan aloitteeseen, että nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite on kannatettava. Nokialaisille yläkoululaisille keväällä tehdyn kyselyn mukaan mopojen korjailu nousi suosituimmaksi 7–9-luokkalaisten harrastustoiveeksi. Myös toiminnan sosiaaliset perusteet ovat nuorisopalveluiden tavoitteiden kanssa ovat samansuuntaisia.

Sopivaa tilaa on selvitetty. Pajatoiminnalle löytyi kaksi soveltuvaa, kaupungin omistamaa tilaa: Myllyhaan lämpökeskuksen pääty ja Matkahuollon tila Rautatienkadulla. Näistä kahdesta lämpökeskuksen pääty olisi moottoripajalle kaikista toimivin tila. Tilan koko on noin 90 neliötä, ja siellä on leveät pariovet. Kiinteistö vaatii pientä remonttia.

Sivistyslautakunnan vastauksen mukaan kaupungin tukisi toimintaa antamalla tilan veloituksetta kokeilun ajaksi käyttöön, kun taas moottoripajan vetäjien vastuu olisi järjestää toimintaa nuorille ja löytää yhdessä kaupungin kanssa hyvä toimintamalli. Vastauksen mukaan tilan voisi laittaa kuntoon yhdessä nuorten ja kaupungin tilapalvelun kanssa.

Sivistyslautakunnan käsittelemä alkuperäinen päätösesitys oli, että moottoripajakokeilu aloitettaisiin, jos sopiva tila löytyy. Lisäksi sivistyslautakunta olisi esittänyt, että määrärahat tilakustannuksiin varataan ensi vuoden talousarvioon.

Sivistysjohtaja Mika Seppänen teki kuitenkin muutosesityksen, joka tuli lautakunnan lopulliseksi päätökseksi. Lautakunta päätti, että pajatoiminnan käynnistämistä kokeiluna selvitetään valtuustoaloitteen mukaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Huttusen lisäksi aloitteessa oli mukana perussuomalaisten valtuustoryhmä. Huttunen jätti aloitteen tämän vuoden helmikuussa.