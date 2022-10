”Suomessa on tehtävä strateginen valinta, jolla estetään ennalta muun muassa salaisten tietojen, taktisten ja teknisten suunnitelmien joutuminen väärinkäytön kohteeksi”, Jari Kinnunen perustelee.

Nokialainen kansanedustaja Jari Kinnunen (kok) on tehnyt lakialoitteen, jossa pyritään varmistamaan, että valtion kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin ei jatkossa voida nimittää kuin sellaisia Suomen kansalaisia, joilla ei ole tai ei ole ollut jonkun toisen maan kansalaisuutta, eikä sellaista, joka on tai on ollut kansalaisuudeton.