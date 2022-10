Erään aikakauden loppu: M/S Tampere poistui Nokialta mutta ilmestyi lähikaupunkiin – ”Kyllä se taisi omine aikoineen lähteä”

Nokian kaupungin vs. katuinsinööri Jukka Mäkiranta arvelee, että alus poistui Nokialta noin viikko sitten.

M/S Tampere ilmestyi Viinikanniemen laituriin juhannuksen tienoilla viime kesänä. Laituriin parkkeerattuna vierähtikin useampi kuukausi: alus on vasta nyt poistunut Nokialta ja paikannettu Valkeakoskelle.

M/S Tampere -aluksen vaihderikas kesä Nokialla on tullut päätökseensä. Nokian kaupungin vs. katuinsinööri Jukka Mäkiranta arvelee, että alus poistui Nokian Viinikanniemen vierasvenelaiturista noin viikko sitten. Oletettavaa on, että paatti poistui vesiteitse, joko hinaamalla tai omin moottorein.

”Alus on katsastamaton ja vakuuttamaton, joten toivotaan, että se hinattiin niemestä pois”, Mäkiranta sanoo.

Nokian Uutisten tietojen mukaan M/S Tampere sijaitsee parhaillaan Valkeakoskella, Sääksmäen sillan kupeessa.

”Oman käsitykseni mukaan huhu kertoo, että alusta oltiin alun alkaenkin viemässä Valkeakoskelle jollekin telakalle korjattavaksi”, Mäkiranta sanoo.

Poistui omine aikoineen

Kesän ja syksyn mittaan Nokian kaupungilta väläyteltiin rikosilmoituksen mahdollisuutta, jos paatti ei poistuisi kaupungin omistamalta alueelta määräaikaan mennessä. Mäkiranta ei osaa sanoa tehtiinkö rikosilmoitusta missään vaiheessa. Varmaa on kuitenkin se, että ainakin yksi määräpäivä tuli ja meni, ja M/S Tampere pysyi kuin nakutettu Viinikanniemen laiturissa.

”Kyllä se taisi loppujen lopuksi omine aikoineen täältä lähteä.”

Mäkiranta sanoo, että Nokian kaupunki on havainnoinut silmämääräisesti Viinikanniemen laiturin ympäristöä. Öljyvanoista tai muista vastaavista ilmiöistä ei ole tullut Mäkirannalle tietoa, mutta jos Viinikanniemen ympäristö vaikuttaa M/S Tampereen jäljiltä kärsineeltä, on siitä hyvä ilmoittaa kaupungille. Hän sanoo, että Nokian kaupungilla ei ole tässä vaiheessa aikeita tutkia tarkemmin Viinikanniemen laiturin ympäristöä.

”Jos havaintoja tulee, niin tietysti tutkimuksia tehdään.”

Entä aikooko Nokian kunta ojentaa auttavaa kättä Valkeakosken kaupungille aluksen suhteen?

”Jos alus on Valkeakoskella ja aiheuttaa harmia, niin Valkeakoski ryhtyy tarvittaviin toimiin aluksen suhteen.”