Mihin joditablettia tarvitsee? Miksi tabletteja ei suositella yli 40-vuotiaille? Kokosimme viikon aikana nousseet kysymykset ja vastaukset joditableteista yhteen juttuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime viikolla päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä. Edellisen kerran ohjeistus oli päivitetty vuonna 2002. Uutinen aiheutti ryntäyksen apteekkeihin. Kokosimme viikon aikana esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin.

Mihin joditablettia tarvitsee?

Asiantuntijoiden mukaan ydinonnettomuus on Suomessa epätodennäköinen. Joditablettia tarvitaan, kun ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin oleva päästöpilvi kulkee ylitse.

Ilman joditablettia ydinvoimala­onnettomuudesta ilmaan päässyttä radioaktiivista jodia kulkeutuu hengitysilmasta keuhkoihin ja kilpirauhaseen. Se lisää riskiä sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan ja kilpirauhassyöpään.

Joditabletin sisältämä ei-radioaktiivinen kaliumjodidi täyttää kilpirauhasen niin, että radioaktiivinen jodi ei imeydy rauhaseen, vaan poistuu kehosta virtsan mukana.

Tabletti ei ole siis yleinen suoja säteilyä vastaan. Joditabletti on viranomaisten mukaan toissijainen suojelutoimenpide, sillä tärkeintä on sisätiloihin suojautuminen säteilyvaaran aikana.

Joditabletit eivät suojaa muilta radioaktiivisilta aineilta kuin jodilta. Joditabletti suojaa vain kilpirauhasta eikä vähennä muuta altistusta.

Milloin tabletti kuuluu ottaa?

Joditabletti kuuluu ottaa vasta viranomaisen kehotuksesta. Jos tabletin otto myöhästyy 3–4 tuntia, sen suoja on enää puolet. Ohjeista kerrotaan vaaratiedotteena radiossa, televisiossa ja netissä. Viranomaiset kehottavat ottamaan toisen tabletin, jos säteily jatkuu.

Päästöpilven aiheuttama altistus hengityksen kautta kestää todennäköisesti vain muutaman tunnin. Yhden tabletin suoja säilyy yhdestä kahteen vuorokautta. Uusinta-annoksia ei kuitenkaan suositella pitkittyneessä säteilytilanteessa vastasyntyneille, raskaana oleville tai imettäville äideille.

Kenen pitää ottaa tilanteen tullen joditabletti?

Kilpirauhaseen kohdistuva säteily on haitallisinta kasvuiässä oleville henkilöille, joilla suuret säteilyannokset voivat lisätä kilpirauhassyövän riskiä. Tablettia suositellaan säteilyvaaratilanteissa enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville sikiön suojaamiseksi.

STM:n annostusohjeet ikäryhmittäin ovat: 130 mg kaliumjodidia (100 mg jodia) 12–40-vuotiaille sekä raskaana oleville. 65 mg kaliumjodidia (50 mg jodia) 3–12-vuotiaille lapsille. 32,5 mg kaliumjodidia (25 mg jodia) 1 kk–alle 3 vuoden ikäisille lapsille. 16,25 mg kaliumjodidia (12,5 mg jodia) alle 1 kk:n ikäisille vauvoille.

Niille, joilta kilpirauhanen on poistettu, ei suositella kaliumjodidia.

Miksi tabletteja ei suositella yli 40-vuotiaille?

Joditabletti on tärkeämpi sikiöille, pienille ja kasvuiässä oleville, lapsille ja odottaville äideille kuin muille aikuisille. Yli 40-vuotiaille tablettien merkitys on pieni, sillä aikuisilla ei ole havaittu yhteyttä radioaktiiviselle jodille altistumisen ja kilpirauhassyövän välillä. Aiempi vuoden 2002 suositus koski myös yli 40-vuotiaita. STM:n päivitys ohjeisiin perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksiin.

Pitääkö jodia ostaa juuri nyt?

Suosituksen päivittäminen aloitettiin ennen Venäjän hyökkäämistä Ukrainaan. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa omaehtoista varautumista. Yleisten varautumisohjeiden mukaan joditabletteja pitäisi olla aina saatavilla kotona, työpaikoilla ja väestönsuojissa.

Ministeriön mukaan kotitaloudet voivat hankkia joditabletteja apteekeista ja uusia vanhentuneet varastot. Vanhentuneet tabletit tulee palauttaa apteekkiin lääkejätteenä. Tablettien säilyvyys on viisi vuotta valmistuksesta.

Säteily- ja turvallisuuskeskuksen (Stuk) mukaan tabletteja ei pidä lähteä ostamaan silloin, kun viranomainen on jo kehottanut siirtymään sisälle.

Mistä tabletteja saa, ja paljonko purkki maksaa?

Joditablettien kysyntä on tällä hetkellä kovaa ja apteekkien hyllyt ovat tyhjentyneet tableteista. Apteekki.fi-sivuston lääkehaun mukaan esimerkiksi lähes kaikista Tampereen apteekeista joditabletit ovat tällä hetkellä loppu.

Apteekkariliitto muistuttaa, että akuuttia kiirettä joditablettien hankkimiseen ei ole, eikä hamstraamiseen ole syytä. Lisää jodivalmisteita saadaan apteekkeihin lähiaikoina.

Kymmenen tabletin purkki maksaa apteekista riippuen 15–17 euroa. Sadan tabletin purkki maksaa noin 76–78 euroa.

Joditabletteja myydään myös ravintolisänä, mutta Stukin mukaan niissä on paljon vähemmän jodia kuin lääketableteissa, eivätkä ne sovellu käytettäväksi säteilyvaaratilanteessa.

