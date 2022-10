Nämä salaiset kontit viedään nyt käsistä – Nokialaisfirma kertoo kovasta kysynnästä, Pirkanmaalla käynnissä puolustusalan rekrytointibuumi

Ukrainan sodan seurauksena kotimaisen puolustusteollisuuden tuotantolinjat käyvät kuumina ja väkeä palkataan kiireesti lisää. Ilmiö näkyy myös Pirkanmaalla, jossa on laaja puolustusteollisuuden keskittymä.

Puolustusalan teollisuus on nyt kovassa kurssissa. Monilla tehtailla töitä on alettu tehdään useassa vuorossa. Nokian metallirakenne oy:n pihassa valmis konttirivi lähdössä eteenpäin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan pitää kotimaisen puolustusteollisuuden tuotantolinjat kuumina, ja töitä paiskitaan välillä kolmessa vuorossa.

Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistyksen pääsihteeri Tuija Karanko vahvistaa ilmiön ja sanoo, että kapasiteettia voidaan nostaa edelleen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on ollut huolissaan siitä, ettei teollisuus ole pysynyt vauhdissa, kun tilauksia on tulvinut Ukrainan sodan takia. Valmista materiaalia on hänen mukaansa ollut aika vähän varastoissa. Kaikkonen onkin toivonut tuotantokapasiteetin nostamista.

Karanko sanoo, että kotimaiselle teollisuudella on edelleen hyvä kyky toimittaa materiaalia.

”Meillä ei ole aihetta huoleen.”

Sota ei näy kaikilla

Sota näyttäytyy eri tavalla puolustusalan yrityksille riippuen siitä, mitä ne valmistavat. Joillakin yrityksillä sota ei näy millään tavalla.

Karangon mukaan yhdistyksellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, millaiselle materiaalille on nyt eniten kysyntää. Kun Suomi alkoi lähettää aseapua Ukrainaan, niin silloin kerrottiin, mitä paketti piti sisällään.

Kyse oli rynnäkkökivääreistä ja niiden patruunoista, kertasingoista ja taistelumuonasta. Sittemmin pakettien sisältöä ei ole enää kerrottu.

”Yritykset eivät kovin paljon huutele, mitä niiltä tilataan, joten arviointi on hankalaa. Tosin on aika helppo vetää yhteen, että materiaaliavusta aika paljon tulee ampumatarvikkeista.”

Monelta alan yritykseltä on kuultu, että tilauskirjat ovat täyttyneet. Osa yrityksistä alkoi varautua jo viime syksynä, kun turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui jännittyneeksi.

”Sota Ukrainassa on järkyttävä. Siksi emme pysty iloitsemaan, vaikka osalla yrityksistä menee nyt hyvin. Olisimme iloisia, jos päästäisiin tilanteeseen, jossa maat rauhan aikana varustautuisivat ja pitäisivät yllä puolustuskykyään yleisesti”, Karanko sanoo.

Kolmesta viikosta 80 viikkoon

Maailmalla on kova pula komponenteista ja varaosista. Vaikka usealla yrityksellä oli varastoja, moni alkoi tiedustella kansainvälisiltä markkinoilta lisää raaka-ainetta ja komponentteja nopealla aikataululla.

Karanko tietää, että jonkin komponentin toimitusaika on voinut ennen olla kolmisen viikkoa, mutta nyt se on jopa yli 80 viikkoa.

Syynä ei ole vain sota ja lisääntynyt kysyntä, sillä kehitys sai alkunsa jo koronavuosina. Karangon mukaan tilauskannan räjähdysmäinen nousu ja pula raaka-aineista on huono yhdistelmä.

”Paljon on kiinni siitä, mistä tuotteesta on kyse, ja voiko yritys ottaa riskiä etukäteen odottaessaan osien tai raaka-aineen saapumista.”

Tällä hetkellä elektroniikkakomponenttien saaminen on vaikeinta. Tarkan toimitusajankin antaminen voi heitellä.

Kun kilpailu on kovaa, niin maailmalla nähdään myös välistävetoja. Näin toimivat muutamat suuret alan yritykset. ”On nähty, että suomalaiselle yritykselle aiottu materiaali onkin napattu välistä.”

Kontti kätkee erilaisia salaisuuksia

Rekrytointi on päivän sana myös Nokian metallirakenteessa.

Toimitusjohtaja Jaakko Kaijalainen kertoo, että yritys hakee parhaillaan hitsareita, kokoonpanijoita ja maalareita sekä työntekijöitä toimistoon.

Yritys tekee jatkuvaa yhteistyötä puolustusteollisuuden yritysten kanssa. Puolustusvoimat on tärkein asiakas.

Nokian metallirakenne oy Perheyritys, täytti tänä vuonna 50 vuotta. Työllistää 35 työntekijää. Puolustusvoimat tärkein asiakas 1990-luvulta lähtien. Liikevaihto oli viime vuonna 2,74 miljoonaa euroa ja tulos -473 000 euroa. Valmistaa erilaisia kontteja puolustusvoimille sekä laitesuojia.

Perheyritys on erikoistunut tekniikkamoduuleihin ja erilaisiin laitesuojiin. Näkyvin tuote on kontti. Kaijalainen puhuu konttiaihiosta.

”Kontti on turhan yksinkertainen termi, vaikka siltä tuotteet näyttävät. Kontti on kuitenkin hyväksi havaittu moduuli.”

”Varaosien ja komponenttien saannin kanssa painimme koko ajan. Välillä on varauduttava useiden viikkojen odotukseen”, Nokian metallirakenne oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kaijalainen sanoo.

Salaista sisältöä

Kaijalaisen mukaan puolustusvoimille tilatut konttimoduulit tehdään lähes valmiiksi Nokialla. Puolustusvoimat rakentaa niihin myös itse teknologiaa. Tyypillisesti kyse on erityisen herkästä tai tietoturvaa vaativasta laitteistosta.

Sen verran arkaluontoista sisältö on, ettei ulkopuolisilla ole asiaa katsoa konttiin sisään.

Kontteja tilataan hyvin erilaisiin tarpeisiin materiaalin varastoinnista huipputason johtamisjärjestelmiin.

Puolustusvoimat ilmoitti kesällä hankkineensa yritykseltä johtamiskontteja. Niitä tarvitaan tuliasemille, huoltokomppanioiden johtamiseen sekä ylipäätään erilaisten yksiköiden johtamiseen.

Kaijalainen jatkaa, että Nokialla tehdään myös ajoneuvojen varusteluja esimerkiksi Patria-Groupille.

Nokian metallirakenne oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kaijalainen sanoo, että Ukrainan sota on lisännyt kysyntää hurjasti. Selvä käänne alkoi näkyä keväällä. Kuvassa polttoaineen kuljetukseen tehtyjä kontteja.

Toistaiseksi yhdellä vuorolla

Ukrainan sota on toimitusjohtajan mukaan lisännyt kysyntää hurjasti. Selvä käänne alkoi näkyä keväällä.

”Tällä hetkellä meillä on yrityksen kannalta huippunäkymät.”

Toistaiseksi tehdas pyörii yhden vuoron taktiikalla, mutta vuoroja voidaan porrastaa tarpeen mukaan.

Myös Nokialla tiedetään, mitä tarkoittaa komponenttipula.

”Varaosien ja komponenttien saannin kanssa painimme koko ajan. Välillä on varauduttava useiden viikkojen odotukseen. Joskus koko varusteluosan toimitus voi riippua yhdestä komponentista, jota odotamme.”

Väkeä rekrytoidaan nopeasti lisää

Pirkkalassa toimiva FY-Composites oy valmistaa sotilaskäyttöön tarkoitettuja henkilösuojia, esimerkiksi kypäriä.

Toimitusjohtaja Mika Räty kertoo, että tällä hetkellä tehtaalla tehdään yhtä vuoroa, mutta jossain vaiheessa siirrytään kahteen vuoroon.

FY-Composite oy:n toimitusjohtaja Mika Räty vahvistaa, että lisäväen tarve on suuri. ”Jatkossa vahvuus voi olla 30-35 työntekijää. Se on merkittävä lisäys meidän kokoiselle yritykselle.”

Räty kuvailee, että Ukrainan sodan takia Euroopassa on meneillään pitempiaikainen varautuminen, joka vaikuttaa tilauksiin.

”Tuotanto ei pyöri niin, että tekisimme varastoon valmiiksi tavaraa, vaan se tehdään tilausten mukaan. Niiden valmisteleminen ottaa oman aikansa.”

FY-Comsosites oy Kotipaikka on Pirkkala. Työllisti viime vuonna 20 henkilöä. Liikevaihto oli viime vuonna 3,3 miljoonaa euroa ja tulos 317 000 euroa. Uusi tehdasrakennus valmistuu kesällä. Valmistaa sotilaskäyttöön tarkoitettuja henkilösuojia, esimerkiksi kypäriä.

Räty ei paljasta, miten suuria määriä ja minkälaista materiaalia yritys valmistaa puolustusvoimille. Ne ovat kuitenkin tärkein asiakasryhmä, jopa yli 90 prosentin osuudellaan.

Yrityksessä on nyt työntekijöitä parikymmentä. Niin kuin monessa muussakin alan yrityksessä rekrytointi on käynnissä.

”Rekrytoimme koko ajan lisää. Todennäköisesti ensi vuonna vahvuus on 30–35 työntekijää. Se on merkittävä lisäys meidän kokoiselle yritykselle.”

Räty jatkaa, että materiaalipula koettelee myös heidän yritystään. Toimitusajat ovat selkeästi pidentyneet. Pääsääntö on, että iso osa tavarasta saadaan 3–6 kuukauden kuluttua tilauksesta, mutta joissakin materiaaleissa toimitusajat ovat vieläkin pidemmät.

Yritys tarvitsee suojavälineisiin erityistä kuitumateriaalia maailmalta.

Uusi tehdas nousee

FY-Composites tunnetaan suojakypärästään. Se on vuosikymmenten kuluessa kokenut ison muutoksen. Tämän päivän uuden sukupolven kypärät ovat eräänlaisia järjestelmäalustoja.

Kypärien ja henkilösuojien lisäksi yrityksen toimialaan kuuluvat järjestelmäsuojaukset. ”Puhumme ajoneuvojen, laivojen, konttien tai lentokoneiden suojauksesta.”

Pirkkalaan rakennetaan nykyisen tehtaan viereen uutta tehdasta. Se otetaan käyttöön ensi kesänä.

Valmistuvaan tehtaaseen rakennetaan uudet tuotantolinjat, koska tuotteissa vaihtuvat mallit. Uusi tehdashanke ei liity Ukrainan sotaan, investointipäätös tehtiin ennen Venäjän hyökkäystä.