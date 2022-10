Miten käy vuosia käyttämättömänä olleelle pankkitilille? Näin pankit vastaavat

Pankkien välillä on eroa, milloin käyttämätön tili siirtyy niin sanotusti varastoon. Nopeimmin toimii Aito Säästöpankki.

Tilaajille

Pankkien välillä on eroa, milloin käyttämätön tili siirtyy niin sanotusti varastoon.

Jos Danske Bankissa oleva pankkitili on käyttämättömänä yli kymmenen vuotta, se siirretään passiivisten tilien kantaan. Myös OP Ryhmässä ja Aktialla raja on runsaat kymmenen vuotta. Aito Säästöpankin raja on kolme vuotta. Nordeasta kerrotaan, että ei ole olemassa mitään aikarajaa, jonka jälkeen käyttämätön tili lopetetaan, tämä koskee sekä käyttö- että säästötilejä.