Nuoret lukevat nykyään vähän. Tämä on yleistynyt erityisesti 2010-luvulla. Kirjavinkkaukset näkyvät kuitenkin positiivisesti lainaustilastoissa.

“Yläkouluikäisiä toivoisin näkeväni enemmän lainaamassa”, tuumaa erikoiskirjastonhoitaja Marjo Laakkonen.

Nokian kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kuutisen vuotta työskennellyt Laakkonen harmittelee sitä, että monet nuoret lukevat hyvin vähän. Tämä on yleistynyt erityisesti 2010-luvulla. Nuorten vapaa-ajasta kilpailee niin moni taho, ettei lukemiselle tahdo jäädä aikaa.

Erikoiskirjastonhoitaja Marjo Laakkonen suosittelee fantasian ystäville Jessica Townsendin Nevermoor-fantasiakirjasarjaa.

Laakkonen mainitsee kuitenkin ääni- ja e-kirjojen suosion kasvusta viime vuosina. “Lapsiperheitä meillä käy paljon. Aktiivisimpia itsenäisiä lainaajia ovat varmaan alakouluikäiset, noin 10–12-vuotiaat. Nuoret aikuiset tuntuvat löytävän kirjaston uudestaan usein opiskeluiden aikana ja perhettä perustettaessa. Silloin muistetaan, että tämä kirjastohan olikin hyvä paikka”, Laakkonen naurahtaa.

“Olisi hienoa, jos lukemisesta tulisi uudestaan siisti juttu nuorille. Toki täällä käy aktiivisiakin lukijoita, jotka ovat yläkoululaisia. Heitä on myös oppinut tuntemaan, kun he käyvät usein lainaamassa”, hän lisää.

Kirjavinkkaukset näkyvät lainaustilastoissa

Marjo Laakkonen sanoo, että Nokia on edelläkävijä lukemisenedistämistyössä moniin muihin paikkakuntiin verrattuna. “Lukemisen väheneminen on koko maan kattava trendi, ja Nokian kaupunki on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan jo pitkään. Kirjaston ja koulujen välinen yhteistyö Nokialla on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan hyvin tiivistä”, huomauttaa Laakkonen.

Yksi esimerkki yhteistyöstä on kirjavinkkaus ala- ja yläkouluissa. Laakkonen mainitsee sen olevan tehokas tapa houkutella nuoria lukemaan. “Kyllä se aina vinkkauksien jälkeen näkyy lainaustilastoissa”, hän iloitsee.

Marjo Laakkonen on itsekin kirjavinkkaaja.

Kauhua ja fantasiaa

Nuorien ikisuosikki on Laakkosen mukaan kauhukirjallisuus. “Valitettavasti nuorten kauhua julkaistaan tällä hetkellä todella vähän. Usein kauhusta kiinnostuneet suuntaavatkin aikuisten osastolle lainaamaan.”

Toinen suosikki on fantasia. “Jos on harrypotterit jo lukenut, mutta fantasia vielä kiinnostaa, suosittelisin Jessica Townsendin Nevermoor-fantasiakirjasarjaa”, vinkkaa Laakkonen.

Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirjat dominoivat listaa

Nokian Uutiset sai Laakkoselta listauksen tämän vuoden lainatuimmista nuortenkirjoista Nokian pääkirjasto Virrassa.

Jeff Kinneyn “Neropatin päiväkirja” -sarja dominoi ylivoimaisesti tilastoja.

“Humoristiset ja helppolukuiset kirjat ovat viehättäneet jo useamman vuoden ajan. Kinneyn sarjakuvatyyppinen tyyli tuntuu vetävän nuoria puoleensa”, selittää Laakkonen. “Olen myös pohtinut nykynuorten kokemien paineiden vaikutusta lukemiseen. Niidenkin vuoksi voi olla rentouttavaa lukea jotain kevyttä.”

Lukemisen lisäksi Kaisla Kervolan harrastuksiin kuuluu cheerleading. Kervola harjoittelee Dream Team Cheerleaders-seurassa Starcats-nimisessä joukkueessa.

”Lukeminen on kehittänyt mielikuvitustani todella paljon”

“Nykyään tulee luettua pari kertaa viikossa. Joskus luin päivittäin, mutta nyt tuntuu, ettei aika riitä. Tai ei vain huvita”, pohtii yhdeksättä luokkaa Emäkosken koulussa käyvä Kaisla Kervola.

Kervola kertoo, että hänellä on tällä hetkellä luettavana Lucinda Rileyn “Varjon sisar”. Kolmas kirja Rileyn luomasta seitsemänosaisesta sarjasta on siis jo käynnissä. “Äitini suositteli näitä kirjoja minulle, joten päätin kokeilla. Hyvää luettavaa on ollut”, Kervola kertoo.

Nokian pääkirjasto Virrassa tämän vuoden lainatuimpien nuortenkirjojen listaa hallitsevan Jeff Kinneyn “Neropatin päiväkirja” -sarjaan Kervola ei ole perehtynyt, mutta on kyllä kuullut siitä. “Romantiikka ja jännitys ovat minun lempparigenrejä. Sen tyylisiä kirjoja on tullut luettua tosi pitkään, joten tuntuu mieluisalta pysyä tutuissa tyylilajeissa. Harvemmin joutuu pettymään”, naurahtaa Kervola.

Lukemiseen Kaisla Kervolaa on jo lapsesta saakka innostanut hänen äitinsä. Siitä on jäänyt hänelle tapa, sillä hän on kokenut sen hyväksi rauhoittumiskeinoksi ennen nukkumaanmenoa. “On ihanaa kuvitella kirjan tapahtumapaikat ja henkilöt omalla tavallaan. Koen, että lukeminen on kehittänyt mielikuvitustani todella paljon”, Kervola tuumailee.

“Huomaan kyllä, että puhelimen parissa tulee usein vietettyä aikaa, jota saatoin ennen käyttää lukemiseen”, Kervola myöntää. “Somessa on niin paljon kiinnostavia ja huomiota herättäviä juttuja”, hän jatkaa.

Nokian kirjastopalveluja Kervola hyödyntää silloin tällöin. “Joskus käyn vain katselemassa, välillä lainaankin jotain”, kertoo Kervola. Osan kirjoistaan hän on saanut myös lahjaksi.

Kirjoittaja on tet-harjoittelija.