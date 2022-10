Mustanvuoren sorakuopan reunalle yllättäen noussut aita hämmentää Kalkussa – kyse uuden urheilupaikan turvatoimista

Mustanvuoren sorakuopan reunalle rakennetaan 40–50 vuoden jälkeen aita. Kyse on uuden jousiammuntaradan turvatoimista.

Mustanvuoren sorakuopan reunalle on aloitettu aidan rakentaminen. Kysyimme, mistä oikein on kyse.

Miksi Nokian ja Tampereen rajan läheisyydessä olevan Mustanvuoren sorakuopan maisemaa on päätetty pilata aidalla? Tätä ihmettelee lukija, joka kysyy, onko sorakuopan reunasta tullut 40–50 vuoden jälkeen yhtäkkiä niin vaarallinen että se pitää aidata?

Kysyimme Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajalta, apulaispormestari Matti Helimolta (vihr.), mistä on kyse. Sorakuoppa jää Tampereen puolelle. Helimo kertoo, että pelkän aidan sijaan alueelle on rakenteilla kokonainen jousiammuntarata.

”Tampereella on ollut tähän asti jousiammuntarata Kaupissa, mutta olosuhteet siellä eivät ole olleet parhaat mahdolliset. Alue on esimerkiksi ollut turvaton, koska siellä ei ole ollut kunnon aitausta ja ihmiset ovat voineet kävellä vahingossa radalle”, Helimo kertoo.

Aita tuo turvaa

Mustanvuoren sorakuopan alueelle rakentuu nyt uusi rata, josta tulee paitsi Kaupin rataa turvallisempi myös entistä isompi, parin pesäpallokentän kokoinen.

”Nyt aloitetaan aidan rakentamista. Sillä varmistetaan, ettei kukaan tule vahingossa radalle.”

Paikka soveltuu hyvin jousiammunnalle, joka on herkkä laji sekä tuuliolosuhteiden että auringon suhteen. Soramontussa on jo valmiiksi korkea seinämä, joka pysäyttää hyvin tuulen.

”Samalla saadaan ratkottua ilkivallan ongelma, jota soramontussa on ollut. Kyse on pohjavesialueesta ja sinne on esimerkiksi kaadettu öljyä. Nyt alue tulee käyttöön”, Helimo kertoo.

Aidan lisäksi alueen rakennustöihin kuuluu muun muassa tekonurmialustojen rakentaminen.

Isot kisat tulossa

Rata valmistuu ensi kesänä. Apulaispormestari Helimon mukaan Tampereella järjestetään ensi vuoden kesäkuussa lajin European Masters -kisat. ”Rata tehdään valmiiksi siihen mennessä.”

Radalla järjestettävissä kilpailuissa voidaan hyödyntää kaupungin liikuteltavia katsomoita, mikä ei ollut Kaupissa mahdollista. Radasta tulee kaupungin rata, mutta toiminnallisesti se on osa Mustavuoren liikuntakeskusta.