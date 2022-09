Kansanedustajat Kinnunen ja Asell haluavat valtiolta 1,3 miljoona euroa Miharintien parantamiseen – perusteluina teollisuuden kuljetusten ja lasten koulutien turvaaminen

Nokialaiset kansanedustajat Marko Asell (sd.) ja Jari Kinnunen (kok.) ovat tehneet talousarvioaloitteen valtion ensi vuoden budjettiin Miharintien perusparantamiseksi.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Miharintien perusparantamiseen varattaisiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Tien kantavuuden parantamisen arvioidaan maksavan noin 700 000 euroa ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen noin 600 000 euroa.

Asell ja Kinnunen perustelevat asiaa muun muassa sillä, että Linnavuoresta Porintielle eli valtatielle 11 johtava Miharintie on erittäin tärkeä raskaan teollisuuden käyttämä tieosuus.

Linnavuoren teollisissa työpaikoissa, kuten Agco Powerilla ja Patrialla, on yli 1 000 työpaikkaa, ja teollisuuden investoinnit ovat olleet yksin viimeisten vuosien aikana yli 100 miljoonaa euroa. Yrityksillä on edelleen tuotannon laajenemissuunnitelmia. Pirkanmaan ely-keskuksella ei ole rahoitusta muuhun kuin tien paikkaamiseen, perusteluissa jatketaan.

”Miharintie on erittäin huonokuntoinen raskaalle liikenteelle. Tiellä on jo silmämääräisesti nähtävissä kantavuuteen viittaavia vaurioita. Teollisuus ja sen käyttämät kuljetusyritykset ovat toistuvasti tuoneet ongelmat esiin. Nyt olisi korkea aika tien kunnostamiseen”, Asell sanoo tiedotteessa.

”Tämä on huoltovarmuus- ja liikenneturvallisuuskysymys. Alueella oleva teollisuus on huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Lisäksi tie on kapea, eikä sillä ole kevyelle liikenteelle osoitettua väylää Linnavuoresta valtatielle 11. Tiellä kulkee turvattomasti pieniä koululaisia”, Kinnunen painottaa.