Uudenlainen liikuntakokeilu tuo Nokialle kaksi uutta ohjattua ryhmää – tavoitteena mielenterveyden ja arjen toimintakyvyn parantaminen

Nokian kaupunki alkaa lokakuussa järjestää liikuntaa mielenterveyskuntoutujille.

Nokian kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden osastonhoitaja Terhi Leskinen kertoo, että toiminnan tarkoituksena on vahvistaa mielenterveyttä ja arjen toimintakykyä liikkumalla, sekä tarjota vertaistukea.

”Liikunnan avulla psyykkinen oireilu voi helpottaa, stressinhallinta parantua sekä vireystaso ja energisyys kasvaa. Liikunta voi helpottaa myös uniongelmia. Ryhmässä liikkuminen tuo vuorovaikutusta muiden samassa tilanteessa olevien kanssa”, Leskinen sanoo.

NoPS mukana

Ryhmiä on kaksi. Toisessa on tarjolla rauhallista perusliikuntaa ja toisessa ryhmässä pelataan eri palloilulajeja. Ryhmiä vetää koulutettu ohjaaja, ja vaikka kyseessä on ryhmäliikunta, jokaisen liikkujan rajoitteet otetaan huomioon. Ryhmät käynnistyvät torstaina 6. lokakuuta Nokianvirran koulun liikuntasalissa.

Toimintaa järjestetään yhdessä Nokian Palloseuran sekä Hämeen liikunta ja urheilu ry:n (HLU) kanssa. NoPSin toiminnanjohtaja Sami Päivisen mukaan seuratasolla on jo jonkin aikaa kartoitettu erilaisia mahdollisuuksia lisätä liikuntatarjontaa uusille kohderyhmille.

Kun HLU tiedusteli viime keväänä kiinnostusta kyseisen toiminnan suunnitteluun, seurassa innostuttiin heti. Asia alkoi edetä, kun ohjaajaksi löytyi NoPSin entinen pelaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Sami Ekmark.

”Kaupunkikin oli kiinnostunut projektista, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Toivottavasti saadaan ryhmät hyvin käyntiin ja toiminta vakiintumaan myös tuleville vuosille”, Päivinen sanoo.

Avointa ja maksutonta

Ryhmät kokoontuvat aina torstaisin koko syyskauden ajan, ja mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa. Toiminta on avointa ja maksutonta, eikä vaadi ilmoittautumista.

Myös kaupungin liikuntapalveluissa ollaan iloisia uudesta toiminnasta. Kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie sanoo, että kaupunki haluaa olla mukana paitsi oppimassa, myös tukemassa ja kehittämässä soveltavaa liikuntatarjontaa Nokialla.

”Jos pilotti tavoittaa kohderyhmän, ajatuksena on, että liikuntaryhmät voitaisiin toteuttaa hankkeen päätyttyä seuran ja kaupungin välisenä yhteistyönä”, Murotie suunnittelee.

”Tällöin urheiluseura vastaisi liikuntaryhmän käytännön järjestelyistä ja osallistujia ryhmiin voisi ohjautua mukaan esimerkiksi liikuntaneuvonnan ja mielenterveyspalveluiden kautta. Tiloina käytettäisiin kunnan liikuntatiloja.”