Tilaajille

Kaupunginvaltuutettu Merja Techtolin on valittu elintarviketyöläisten liiton liittohallituksen varapuheenjohtajaksi.

Suomen elintarviketyöläisten liiton SEL:n liittohallitus on valinnut nokialaisen Merja Techtolinin SEL:n liittohallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi. Techtolin on myös Nokian kaupunginvaltuuston jäsen. Vasemmistoliiton valtuutetulla on menossa hänen toinen kautensa kaupunginvaltuustossa.