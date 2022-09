Kolmesti auki olleeseen virkaan vihdoin valinta, Juha Kinnunen on Pirkanmaan sairaala­palvelujen johtaja – Näin hän kommentoi

Kinnunen joutui eroamaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan tehtävästä, mutta ei koe sitä taakaksi.

Toimitusjohtaja, terveydenhuollon tohtori Juha Kinnunen on valittu sairaalapalvelujen johtajaksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Valinnan teki aluehallitus maanantaina 26. syyskuuta. Valinta oli yksimielinen.

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen (kok.) sanoo, että valinta perustui kokonaisarvioon. Valinnassa painoi myös kokemus: Hiltusen mukaan Kinnusella on hakijoista laaja-alaisin ja pitkäkestoisin ison organisaation johtamiskokemus. Kinnunen on työskennellyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana kahdeksan vuotta ja sitä ennen Itä-Suomen yliopistossa dekaanin tehtävässä.

Kinnunen toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johdossa 2013–2022. Hän on toiminut pitkään myös yliopistojen eri tehtävissä, muun muassa professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Johtaa perustason ja erikoissairaanhoidon sairaaloita

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtaja johtaa sairaalapalvelujen linjaa, johon kuuluvat muun muassa perusterveydenhuollon sairaalapalvelut, erikoissairaanhoito kokonaisuudessaan sekä näihin toimintoihin liittyvät kliiniset tukipalvelut. Lisäksi johtaja vastaa osaltaan palvelulinjan toiminnan yhteensovittamisesta muiden sote-palvelujen kanssa.

Kinnunen on innostunut tulevasta tehtävästään. ”Tampere ja Pirkanmaa on dynaaminen ympäristö, ja tulen erittäin mielelläni antamaan oman panokseni tehtävään. Innostus on aito ja oikea.”

Kinnunen kertoo, että on tutkinut organisaatioita ja niiden prosesseja, kuten muutosta tai johtamista, kymmeniä vuosia. Hän kertoo myös, että kokemus Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistymisestä toi näkymää yhdistyvien organisaatioiden ongelmiin. Hän näkee hyvinvointialueen muodostumisessa samankaltaisuutta, kun yhteen liittyy eri organisaatioita, toimijoita ja ammattikuntia.

”Kokonaisuudessa on todella paljon huolellisesti mietittäviä asioita, jotta vältetään tarpeettomia yhteentörmäyksiä. Siinä rehellisyys ja kaikkien toimijatahojen kunnioittaminen on tavattoman tärkeää.”

Ero aiemmasta tehtävästä on keskusteltu

Kinnunen joutui eroamaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan tehtävästä luottamuspulan vuoksi tammikuussa 2022. Syynä olivat liian kalliina hylätty Aster-potilastietojärjestelmä sekä Jyväskylän uuden Nova-sairaalan kustannukset, jotka nousivat yli 50 miljoonaa euroa suunniteltua korkeammiksi.

Hiltunen sanoo, että valitsijaryhmä kävi keskustelua Kinnusen kanssa ja myös keskenään Kinnusen irtisanoutumisesta ja sen syistä. ”Toinen kysymys on, että kun jollakin asialla on ollut seuraamukset, niin sinetöikö se sinänsä kyvykkäästi kahdeksan vuotta sairaanhoitopiirin johtona toimineen henkilön kokonaan pois hallinnollisista tehtävistä? Ajattelen, että hän on seuraamukset saanut ja varmaan prosessin osalta myös tehnyt johtopäätöksiä. Valmisteluryhmässä olimme sitä mieltä, että tämä ei ole niin raskauttava asia, etteikö kokeneen johtajan voi tehtävään esittää ja palkata”, Hiltunen sanoo.

Kinnunen kertoo analysoineensa tapahtuneen ja jättäneensä sen taakseen. ”Olen analysoinut, mitkä olivat olosuhteet, kun kuntien ja erikoissairaanhoidon välinen luottamuspula kärjistyi.”

Hän ei koe tapahtuneen olevan hänelle taakka. Kinnunen sanoo, että uuden sairaalan rakentaminen oli jättiläisponnistus, jossa epäluottamus kohdistui sekä johtajiin että poliittiseen johtamiseen. ”Piti tehdä ratkaisu, että epäluottamustilanne päästiin purkamaan.”

Kinnunen sanoo, että hyvinvointialueiden muodostaminen on uusi tilanne, josta kenelläkään ei ole vankkaa kokemusta: ”Itsehallinnollinen toimintaympäristö on kaikille uusi.”

Kinnunen aloittaa tehtävässä lokakuun puolivälissä. Hän asuu Jyväskylässä, mutta tarkoitus on hankkia toinen asunto Tampereelta, sillä Kinnusen mukaan tehtävä vaatii läsnäoloa paikkakunnalla.

Virka auki kolme kertaa

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virka oli haettavana kolmeen kertaan. Viime keväänä sisäisessä haussa ilmoittautui kaksi hakijaa, joista kumpikin perui hakemuksensa. Kesäkuussa virka oli avoimessa haussa, jossa tuli 12 hakemusta.

Virka avattiin uudelleen hakuun elokuun lopulla sillä perustelulla, että ison ja vaativan kokonaisuuden johtoon etsitään vahvaa ja kokenutta johtajaa. Laajennetussa haussa saatiin kahdeksan uutta hakijaa ja virkaan haastateltiin eri hakujen yhteydessä yhteensä yhdeksää henkilöä.

