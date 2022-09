Eikö lapsilla saa enää käyttää istuinkorokkeita? – Liikenneturvan suunnittelija vahvistaa, että suositus on tullut

Lukija pyysi toimitusta selvittämään, mitä pitää tehdä, jos näkee lapsen autossa ilman turvaistuinta. Liikenneturvan tutkija Ida Maasalo vastaa.

Lehden lukija oli kuullut, ettei lasten istuinkorokkeita saisi enää käyttää autossa. Pitääkö tämä paikkansa, Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo?

”Mieluummin suositellaan käytettävän turvavyöistuimia. Korokekin on parempi kuin ei mitään, mutta turvavyöistuin on se, mitä me nykyään suosittelemme 150 senttimetriin saakka. Se ohjaa vyöt kulkemaan oikeasta paikasta ja suojaa lasta myös sivusuunnasta kolarin sattuessa.”

Koska uusi suositus on tullut?

”Viime vuonna.”

Millaiset muut kuljetusohjeet ovat nykyään?

”Vauva matkustaa turvakaukalossa, joka asennetaan selkä menosuuntaan. Kun lapsi osaa istua, vaihdetaan turvaistuimeen. Nykyiset selkä menosuuntaan asennettavat turvaistuimet menevät helposti ainakin neljään ikävuoteen saakka, mutta niitä suositellaan käytettävän niin pitkään kuin istuimen paino- ja pituusrajat sallivat.”

Onko isojenkin syytä istua selkä menosuuntaan, vaikka polvet olisivat suunnilleen suussa?

”Siitä on tutkimusnäyttöä, että ihan kaikenikäisille selkä menosuuntaan matkustaminen on turvallisinta. Erityisesti tietysti lapsille, kun heillä on iso pää suhteessa kroppaan ja niska on herkempi.”

”Ala kehittyy koko ajan. Nykyään on 36-kiloisille asti selkä menosuuntaan asennettavia turvaistuimia. Lapsen mukavuus on uusimmissa istuimissa otettu huomioon.”

Eikö matkapahoinvointi lisäänny, jos matkustaa selkä menosuuntaan?

”Onko se oikeasti yleistä? Välillä kuulee ja joidenkin kohdalla voi olla, mutta tutkittua tietoa asiasta ei ole.”

Suunta voi olla hankala kuskin kannalta, kun ei näe lapsen kasvoja ja toisaalta myös lapsen viihtyvyyden kannalta. Lapsetkin haluavat nähdä, mihin ollaan menossa ja missä ne vanhemmat ovat.

”Kannustaisin kuitenkin miettimään muita ratkaisuja. Voisiko toinen aikuinen olla lapsen kanssa takapenkillä? Vanhemman lapsen kanssa voi varmasti neuvotella. Uskon, että, jos sinnikkäästi yrittää, keinoja löytyy.”

Olisiko penkkiin kiinnitettävä peili hyvä keino?

”Itsellä huomasin, että tarkkaavaisuus meni ajaessa helposti sinne peiliin ja lapseen, joten pitää miettiä, toimiiko se itsellä. Tärkeää olisi, että tarkkaavaisuus pysyisi liikenteessä.”

Mitä jos puoliso on vaikkapa vahingossa ottanut sen auton, jossa on lastenistuimet ja pihassa on vain auto ilman mitään istuimia ja lapset pitää hakea päiväkodista? Voiko lapsi hetkellisesti olla ilman turvaistuimia?

”Ei. Laissa on, että alle 3-vuotias ei saa edes taksissa olla ikinä ilman turvalaitteita. Ja alle 135-senttisen on aina muissa autoissa oltava turvalaitteissa. Kannustan huolehtimaan, että istuimet ovat käytettävissä. Toivottavaa olisi, ettei omaa toimintaa ohjaisi vain laki, vaan halu varmistaa turvallisuus.”

Taksissako saa olla ilman turvaistuinta, jos on yli kolmevuotias?

”Kyllä, jos turvalaitetta ei ole käytettävissä.”

Mitä voi tehdä, jos näkee lapsen ilman turvaistuinta?

”Riippuu varmasti tilanteesta, mutta kysyisin kuljettajalta, että onko tietoinen turvallisuuteen liittyvistä suosituksista. Jos tilanne on hankala, niin kyllä siinä on poliisille soiton paikka. Näin ainakin itse toimisin.”

Miten valvotaan?

”Poliisi valvoo. Kyllä siitä sakot saa.”

Mitä tilastot sanovat, onko tiukentuneilla säädöksillä ollut vaikutusta?

”Vielä 1970-luvulla alle 10-vuotiaita lapsia kuoli liikenteessä vuosittain noin 100. Nykyään kuolemia on vuosittain muutamia. Tähän on vaikuttanut monta tekijää. Kehittyneet turvaistuimet sekä tiukentuneet lait ja suositukset ovat tässä tärkeitä tekijöitä.”