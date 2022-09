Ruoan hinnan kovimmat nousukuukaudet ovat vielä edessä, ennakoi PTT: ”Nousu näyttäytyy hyvin poikkeuksellisena”

Pellervon taloustutkimuksen tuoreessa ennusteessa arvioidaan, että koko vuonna ruoan hinta nousee keskimäärin 11 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu ja lopulta kääntyy laskuun.

Ruoan hinta nousee tänä vuonna keskimäärin arviolta 11 prosenttia, arvioi Pellervon taloustutkimus (PTT).

Tiistaina julkaisemassaan maa- ja elintarviketalouden ennusteessa PTT pitää kiinni jo aiemmin tänä vuonna esittämästään arviosta, että ruoan hinta nousee tänä vuonna keskimäärin noin 11 prosenttia vuoden takaisesta. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että kovin nousu osuu loppuvuodelle.

Ennusteen mukaan edessä voi olla kuukausia, jolloin ruoan hinta nousee 15–20 prosenttia vuoden takaisesta. Esimerkiksi lihan ja maitotuotteiden hinnan ennustetaan kasvavan loppuvuonna yli 20 prosenttia.

Ruoan hinta kallistuu PTT:n mukaan nopeammin kuin yleiset kuluttajahinnat, joiden nousu jää 7,5 prosenttiin. Tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg arvioi, että ruoan hinta on merkittävä inflaation nostattaja energian ja korkojen hinnan nojalla. Forsman-Hugg totesi tiistaina pidetyssä ennusteen julkaisutilaisuudessa, että ruoan hinta on noussut jo nyt ennätyksellisen nopeasti tänä vuonna.

”Nousu näyttäytyy hyvin poikkeuksellisena, kun olemme viime vuosina tottuneet varsin maltilliseen ruoan hintakehitykseen. Viime vuonnakin ruoan hinta nousi vain vajaan prosentin”, hän sanoo.

Vielä ensi vuoden alussa PTT ennakoi hintojen nousun jatkuvan, mutta nousu tasaantuu ja lopulta kääntyy vuoden aikana laskuun.

Forsman-Hugg arvioi, että lasku voi ajoittua vasta vuoden 2023 loppupuolelle.

Tulevaisuudessa häämöttävästä laskusta huolimatta hinnat tulevat jäämään korkeammalle tasolle kuin mihin suomalaiset kuluttajat ovat toistaiseksi tottuneet. Tällä hetkellä PTT arvioi, että ruoan hinta kallistuu ensi vuonna keskimäärin kolme prosenttia.

PTT:n ennuste on laadittu sillä oletuksella, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vielä jatkuu.

Taustalla energian hinta ja lannoitteet

Ruoka on kallistunut voimakkaasti muun muassa energian hinnannousun ja Ukrainan sodasta seuranneen lannoitteiden kallistumisen vuoksi. Vastaava ruoan hintakehitys on jatkunut myös muualla EU:ssa.

Ruoan kuluttajahintojen nousupaine tulee tuotantokustannusten noususta. PTT ennustaa, että nousupaine jatkuu yhä, joskin kuluttajahinnoissa kallistuneet tuotantokustannukset näkyvät viiveellä.

Varsinkin lihan tuottajahinnat nousevat PTT:n ennusteen mukaan tänä vuonna. Esimerkiksi siipikarjalihan tuottajahinnan ennakoidaan kasvavan vuoden takaisesta 28 prosenttia ja naudan 21 prosenttia.

Helmikuussa käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi nostaa energian hintaa Euroopassa, mutta myös EU:n ja Venäjän toisilleen asettamat pakotteet lopettivat lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuonnin Venäjältä.

Lannoitetuotantoon on EU-alueella vaikuttanut varsinkin aiempaa kalliimpi maakaasu. Maatalousekonomisti Pekka Kinnunen PTT:stä kertoo, että Euroopassa moni lannoitetehdas käyttää maakaasua, ja sen kovan hintakehityksen vuoksi tuotantoa on supistettu tai jopa keskeytetty.

Lannoitemarkkinat alkavat kuitenkin hiljalleen sopeutua uuteen tilanteeseen, mikä hiljalleen taittaa hinnannousua.

Tuleva talvi voi näkyä kotimaisten kasvisten tarjonnassa

Energian hinnannousu on puolestaan alkanut näkyä PTT:n mukaan ruoan hinnassa viiveellä riippuen esimerkiksi siitä, millaiset sähkösopimukset tuottajilla on. On kuitenkin mahdollista, että sähkön hinnannousu voi näkyä tulevana talvena esimerkiksi kasvihuonetuotannossa.

”Kustannusten kasvu voi heikentää esimerkiksi kotimaisten kasvihuonetuotteiden saatavuutta talven aikana”, arvioi Pekka Kinnunen PTT:n tiedotteessa.

Vastaavasti aiempaa pienempi tarjonta voi nostaa suomalaisten kasvituotetuotteiden hintaa.

Venäjän liikekannallepano käänsi viljan hinnan nousuun

Alkuvuonna spekulaatiota markkinoilla aiheutti se, miten Ukrainan sota vaikuttaa viljamarkkinoihin. Ukraina on paitsi yksi Euroopan, myös maailman suurimmista viljan tuottajamaista. Sodan seurauksena viljan markkinahinnat nousivat keväällä välittömästi, mutta hinnannousu tasoittui vuoden mittaan.

PTT:ssä arvioidaan, että kulunut satokausi meni Ukrainassa pelättyä paremmin ja maassa saatiin korjattua sato. Vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala PTT:stä sanoo, että Ukrainassa saatiin tuotettua tänä vuonna vehnää, maissia ja öljykasveja sodasta huolimatta.

”Epävarmuus on edelleen suuri, saadaanko uutta satoa markkinoille”, hän kertoo.

Sota heiluttaa yhä viljamarkkinoita, ja Kujalan mukaan viljan markkinahinta kääntyi nousuun, kun Venäjä ilmoitti aiemmin syyskuussa osittaisesta liikekannallepanostaan.

”Maailman markkinahinnat reagoivat sotatilanteeseen todella nopeasti.”

Moni maa on hänen mukaansa myös kasvattanut omaa tuotantoaan vastaukseksi maailman viljamarkkinoiden epävarmuuteen.

Tänä vuonna maailman vehnäsato jää PTT:n arvion mukaan hieman viime vuodesta, mutta monessa maassa, kuten Venäjällä ja Australiassa, sato on kuitenkin ennätyksellisen suuri. Vehnäsato ei riitä kattamaan maailmanlaajuista kysyntää tänä vuonna.

PTT ennakoi, että Suomen tämän vuoden sato on kohtuullinen.