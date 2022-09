Nokialla toimiva kierrätysvaatteiden verkkokauppa vaihtoi omistajaa – Lopetti yllättäen myynnin, asiakkaat odottavat rahojaan eikä asiakaspalvelu vastaa

Virolaisyhtiö osti alun perin tamperelaisen käytettyjen vaatteiden verkkokaupan Rekin huhtikuussa. Nyt yrityksen toiminta näyttää epäselvältä. Vielä pari vuotta sitten yritys ilmoitti näyttävästi tuovansa toimitilansa Nokian Nansotaloon.

Käytettyjä vaatteita myyvä Rekki-verkkokauppa on keskeyttänyt myyntinsä väliaikaisesti. Verkkosivujen mukaan kyse on teknisestä ongelmasta. Asiakkaissa tilanne on herättänyt ihmetystä. Toimitus sai aiheesta yhteydenottoja, ja Instagramissa useat asiakkaat kertovat, etteivät he ole saaneet tilityksiään tai ettei asiakaspalveluun saa yhteyttä.

Rekin sivut Facebookissa ovat kadonneet, ja viimeisin julkaisu Instagramiin on tehty 3. syyskuuta.

Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen sanoo, että Rekin pop up -myymälä Tampereen Sokoksella on toistaiseksi suljettu. Hänen mukaansa yrityksen asiakaspalvelu ei tällä hetkellä vastaa laatua, jota Pirkanmaan Osuuskauppa edellyttää yhteistyökumppaneiltaan. Myös pisteet, joihin myytäviä tuotteita voi jättää, on suljettu.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston viestinnästä kerrotaan, että kuluttajaneuvonnan ja kuluttaja-asiavaltuutetun tietokannasta löytyy kolme Rekkiä koskevaa yhteydenottoa tältä viikolta ja että kuluttajaneuvonta seuraa tilannetta.

Tilanne on epäselvä

Rekki verkkokaupan tilanne vaikuttaa epäselvältä. Rekin varasto sijaitsee Nokialla, mutta paikalla käyneen Nokian Uutisten päätoimittajan Minna Ohtamaan mukaan siellä ei vaikuttanut olevan ketään paikalla. Ovessa mainittu asiakaspalvelunumero ei ole käytössä.

Rekin toiminnasta vastaa nykyisin virolaisomisteinen, tänä vuonna perustettu Upty Nordic oy, joka osti Rekin liiketoiminnan tämän vuoden huhtikuussa tamperelaiselta Omnichannel Retail Services oy:ltä.

Yhtiö on osa virolaista Upty oy:tä jolla on käytettyjen vaatteiden verkkokauppaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Upty on perustettu marraskuussa 2020. Toimitus tarkasti yrityksen tiedot Viron yritysrekisteristä 23. syyskuuta. Sivun tietojen mukaan Uptyllä on verovelkaa.

Toimitus ei tavoittanut Rekin verkkosivuilla mainittua yhteyshenkilöä tai Uptyn toimitusjohtajaa kommentoimaan tilannetta.

Omistajat punnitsivat kokonaistilannetta

Toimitus tavoitti yhden Rekin perustajan, Tero Ylösen kommentoimaan Rekin liiketoiminnan myyntiä. Hän kommentoi, että osakkeenomistajat punnitsivat eri vaihtoehtoja yrityksen jatkuvuuden kannalta. Näistä myyminen valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi.

Rekin viime vuoden tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli 608 000 euroa ja tilikauden tulos tappiolla 467 000 euroa. Rekin taustayhtiö Omnichannel Retail Service perustettiin 2015 ja yhtiön tilinpäätösten mukaan se on ollut tappiollinen koko ajan. Liikevaihto laski kolmanneksella vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Ylösen mukaan talous oli yksi myyntiin vaikuttanut osatekijä, mutta myyntipäätöksessä arvioitiin kokonaistilannetta. Hänen mukaansa yleisesti second hand -kauppa vaatii isoa volyymia, jotta se on kannattavaa.

Ylönen ei kommentoi kauppahintaa. Rekin aiemmalla taustayhtiöllä, Omnichannel Retail Servicellä ei tällä hetkellä ole liiketoimintaa.