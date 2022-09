Kauppa Melonsyöstävä-nimisestä kiinteistöstä solmittiin kesäkuussa yksityisten välillä.

Ostettava metsäpalsta sijaitsee Korvolassa ja on merkitty karttaan sinisellä. Palstan eteläpuolelle jää muun muassa Viholan ratsastuskoulu.

Nokian kaupunki on ostamassa Korvolasta Harjuniityn länsipuolelta noin 72 hehtaarin metsäpalstan. Kaupunki käyttää kiinteistön ostamisessa etuosto-oikeuttaan. Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jos maa-ala on yli 5 000 neliötä eikä kyseessä ole sukulaisluovutus, pakkohuutokauppa eikä ostajana ole ollut valtio.