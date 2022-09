Nysse suunnittelee linjauudistuksia – Luonnoksessa poistuisi pysäkki, jota nokialaisetkin käyttävät

Nykyisellään bussin numero 7:n päätepysäkki Nokian ja Tampereen rajan tuntumassa on Kalkun viertotien varressa. Tien nimi muuttuu pysäkin jälkeen Kalkuntieksi. Tältä pysäkiltä kulkee myös moni nokialainen Tampereelle päin.

Nokialaiset voivat nyt antaa nyt palautetta Nyssen linjauudistuksesta, joka koskee läntistä linjastoa.

Suunnittelu käynnistettiin tämän vuoden keväällä. Tarkoituksena on yhdistää Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi. Uudistus koskee kahta sellaista linjaa, jotka vaikuttavat liikkumiseen Nokialla.

Ensimmäinen linjastoluonnos julkaistiin tämän vuoden kesäkuussa ja siihen saatiin yli 800 palautetta.

Tuorein linjastoluonnos julkaistiin 15. syyskuuta. Luonnokseen on palautettu Nokian, Myllypuron ja Tesoman välinen bussi 71. Linjalla on variaatiot A Kankaantaan kautta ja B Ilkan alueen kautta.

Linjan numero 7 päätepysäkkiä on luonnoksessa muutettu Tesomalle. Nykyisellään 7:n päätepysäkki on Kalkun viertotien varressa. Kyseinen pysäkki on yksi Nokian Välimaan läheisimmistä pysäkeistä.

Luonnoksen mukaan linja kulkisi jatkossa Kalkusta Nokiantien kautta keskustaan eikä siis kävisi kääntymässä päätepysäkillä.

Palautettaa linjaluonnoksesta voi antaa Nyssen verkkosivuilla.

Linjastoluonnos reitillä 71:

Nokian asema – Ilkan alue/Kankaantaka – Välimaa – Myllypuro – Tesoma

Katuluettelo: Nokian asema – Rautatienkatu – Maununkatu – Härkitie – Pinsiötie – (Kankaantakatu – Vihnuskatu) - Ruonionkatu – Kolmihaarankatu – Pihtisulunkatu – Kolmihaarankatu – Tesomankatu

Linjastoluonnos reitillä 7:

Tesoma - Virontörmä - Kalkunvuori – Kalkku – Mustavuori - Villilä - Rahola – Kaarila - Epilä - Hyhky – Pispala – Pyynikintori – Keskustori – Koskipuisto – Sorin aukio – Yliopiston keskustakampus – Kalevanharju – Kalevanrinne - Hakametsä - Uusikylä - Janka – Ristinarkku – Linnainmaa

Katuluettelo: Tesomankatu – Kalkunvuorenkatu – Kalkun kehätie - Ristaniitynkatu - Pitkäniemenkatu - Kalkun viertotie – Nokiantie – Pispalan valtatie – Pirkankatu - Hämeenkatu - Hatanpään valtatie – Vuolteenkatu – Kalevantie – Takojankatu – Sarvijaakonkatu - Rieväkatu - Sammonkatu – Sammon valtatie – Alasniitynkatu – Ristinarkuntie – Sammon valtatie – Aitolahdentie - Mäentakusenkatu - Linnainmaa